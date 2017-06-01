Аэропорт Запорожье 10 мая возобновил прием самолетов на основную бетонную взлетно-посадочную полосу, сообщает http://vnebi.com.

По его словам, на данный момент отремонтировано 2200 метров полосы из 2500: для взлетов и посадок с 10 мая доступен участок длиной 2000 метров, еще 200 метров используется как концевая полоса безопасности.

Оставшиеся 300 метров полосы аэропорт рассчитывает отремонтировать до 17 мая и приступить к ее полноценной эксплуатации с 18 мая.

В связи с частичным открытием бетонной полосы рейсы в Запорожье из Стамбула 10 мая возобновила авиакомпания Turkish Airlines. C 11 мая полеты в Запорожье возобновят МАУ из Киева и Atlasjet Ukraine из Стамбула.

Pegasus Airlines, как сообщили avianews.com в украинском представительстве лоу-коста, полетит в Запорожье из Стамбула после полноценного открытия полосы 18 мая. До этого момента авиакомпания намерена выполнять дополнительные рейсы из Стамбула в аэропорт Харьков.

Аэропорт Запорожье закрыл на ремонт основную бетонную взлетно-посадочную полосу 26 марта. Изначально предполагалось, что работы выполнят за один месяц, однако в итоге они были продлены до 9 мая включительно. В аэропорту задержку с ремонтом объяснили неблагоприятными погодными условиями, в которые нельзя было проводить ремонтные работы с целью соблюдения технологии.

Из-за ремонта полосы регулярные полеты в Запорожье отменили авиакомпании МАУ, Atlasjet Ukraine, Pegasus Airlines и Turkish Airlines.

Регулярные рейсы из Запорожья продолжила выполнять только авиакомпания «Мотор Сич» в Киев и Минск на самолетах Ан-140 и Ан-24, которые могут использовать грунтовую полосу в Запорожье. Однако из-за ухудшения погодных условий и раскисания грунтовой полосы в Запорожье авиаперевозчик в апреле на неделю был вынужден отменить эти рейсы.