Социальной сети твиттер и её создателям давно намекали на то, что пора бы уже разрешить редактировать твиты пользователям. Мало ли, ошибочка грамматическая или ещё какой-то казус. После нового мема с Дональдом Трампом, разработчики твиттера точно должны призадуматься.

Что за «Covfefe»?

В полночь президент США сделал то, что он часто делает в это время, он отправил твит. Но вместо того, чтобы нападать на политического противника или предлагать политическую позицию в 140 символов – то, что он обычно делает в Twitter, написал следущее: «Despite the constant negative press covfefe».

Предложение начинается со слов : «Несмотря на неизменно негативную пресс… cofefe». Конечно, это была просто «очепятка». Очевидно, ковбой клавиатуры хотел написать слово «конференция». Прошло время, Трамп не удалил твит c грамматической ошибкой и это переросло в ошибку более крупного масштаба.

Одна ошибка ценой в мэм

Звезды шоу-бизнеса, актёры и телевидение подхватили безобидную ошибку и начали подкалывать президента США. Спустя 6 часов Трамп удалил твит и написал ещё более абсурдное оправдание: «Кто может понять истинный смысл «covfefe»??? Присоединяйтесь!».

Шутки в сети летали разные, люди в реальном времени наблюдали, сколько провисит твит с ошибкой: кто-то писал «Уже прошло 22 минуты, может он действительно говорил о каком-то covfefe?»

Люди обращались с издевкой к словарю и выкладывали скриншоты. Кто-то пытался перевести «covfefe» с английского на русский.

Было предположение, что covfefe — это любимый сорт кофе Трампа.

Локальный американский юмор на словах не передать, но отношение людей, причём публично знаменитых людей, к нынешнему президенту США, очень показательно. Так же удивляет то, что Трамп сам ведёт собственный твиттер, хотя обычно этим занимаются отдельные компании, и для таких активностей нанимаются огромные команды, которые согласовывают каждое сообщение в сети и очень аккуратно себя ведут.

Может после этого, твиттер станет снисходительным и выпустит обновление под кодовым название «covfefe» с возможностью редактировать твиты?

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