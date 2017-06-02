Google, компания живущая за счет рекламы, выпустит собственный AdBlock. Что вообще происходит? Компания заявила о намерениях “почистить” интернет и готовиться к релизу нового продукта в следующем году.

Однако новый блокировщик не будет скрывать всю рекламу, а лишь слишком навязчивую — видео с автозапуском и включённым звуком, всплывающие баннеры и рекламу, перекрывающую контент.

Шридхар Рамасвами, исполнительный директор рекламного отдела Google, добавил, что блокировке подастся и реклама AdSense. Сама компания называет продукт не блокировщиком, а фильтром.

Также будет представлен инструмент для разработчиков, указывающий на рекламу, которая поддаётся блокировке. Фильтр будет работать как на ПК, так и на мобильных устройствах.

Функция спорная, поскольку с одной стороны, делает просмотр веб-страниц более комфортным, а с другой — даёт Google полный контроль над внешним видом сайтов. Также именно этот продукт будет решать, что отображать на сайте, а что — скрыть. И не факт, что не будет скрыта полезная информация, ведь алгоритмы привыкли ошибаться в определении приемлемой или неприемлемой рекламы.

В новом рекламном фильтре будут предусмотрены пожертвования тому или иному сайту. По словам Рамасвами, таким образом компания хочет сделать интернет “чище”. Но мне кажется, что Google просто хочет убить такое понятие как AdBlock и свести целесообразность этого инструмента на “нет”, подчинив его себе. Как говорится “Не можешь победить врага – возглавь его”.

Источник: TheVerge

Источник