Пятница, 2 Июня

Не можешь победить врага – возглавь его: Google делает свой «AdBlock»

02.06.2017 12:00 15

Google, компания живущая за счет рекламы, выпустит собственный AdBlock. Что вообще происходит? Компания заявила о намерениях “почистить” интернет и готовиться к релизу нового продукта в следующем году.

Однако новый блокировщик не будет скрывать всю рекламу, а лишь слишком навязчивую — видео с автозапуском и включённым звуком, всплывающие баннеры и рекламу, перекрывающую контент.

Шридхар Рамасвами, исполнительный директор рекламного отдела Google, добавил, что блокировке подастся и реклама AdSense. Сама компания называет продукт не блокировщиком, а фильтром.

Также будет представлен инструмент для разработчиков, указывающий на рекламу, которая поддаётся блокировке. Фильтр будет работать как на ПК, так и на мобильных устройствах.

Функция спорная, поскольку с одной стороны, делает просмотр веб-страниц более комфортным, а с другой — даёт Google полный контроль над внешним видом сайтов. Также именно этот продукт будет решать, что отображать на сайте, а что — скрыть. И не факт, что не будет скрыта полезная информация, ведь алгоритмы привыкли ошибаться в определении приемлемой или неприемлемой рекламы.

В новом рекламном фильтре будут предусмотрены пожертвования тому или иному сайту. По словам Рамасвами, таким образом компания хочет сделать интернет “чище”. Но мне кажется, что Google просто хочет убить такое понятие как AdBlock и свести целесообразность этого инструмента на “нет”, подчинив его себе. Как говорится “Не можешь победить врага – возглавь его”.

Источник: TheVerge

Источник

Nokia 9: первые утечки
Не можешь победить врага – возглавь его: Google делает свой «AdBlock»
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.