Умный дом и техника, изготовленная в этой области, сегодня крайне популярны уже не только в Европе и Америке, но и в России. Многие пользователи стараются приобретать технику отменного качества, работающую благодаря интернету – это и IP-камеры, и смарт-приборы, прочая техника для дома и офиса, позволяющая значительно облегчить себе жизнь и максимально удобно пользоваться благами цивилизации. Прогресс постоянно развивается, двигаясь вперёд со стремительной скоростью. Не успели жители нашей страны привыкнуть к новым компактным смартфонам вместо старых советских стационарных телефонных аппаратов, как тут же появились какие-то новые чудеса техники, функции и возможности.

Так, сегодня можно воспользоваться разработкой компании Google, которая представляет собой так называемое Android-телевидение. Smart-tv являет собой отдельную операционную систему с удобным интуитивным пользовательским интерфейсом. Благодаря этому программному обеспечению на экране домашнего плазменного телевизора с легкостью можно просматривать не только обычные спутниковые и цифровые каналы, но также и ролики из интернета, фильмы и сериалы. Android Smart TV позволяет заходить на YouTube, загружать фильмы, скачивать приложения и играть в игры, использовать на телевизоре разные программы из интернет-магазина Play Market, а также слушать аудиозаписи из Play Music от корпорации Гугл, пользоваться различными другими возможностями.

Пройдя по ссылке https://smartbobr.ru/smart-tv/android-tv-televizory/, вы сможете найти детальный обзор Smart TV Android, узнать, как воспользоваться функциями этого программного обеспечения, просто зайдя в свой Гугл-аккаунт на девайсе. Для использования Smart TV потребуется лишь выход в интернет, а также простейшие манипуляции для подключения к сервисам корпорации Google. Читайте статью и узнавайте о возможностях операционной системы Android для телевизоров, а также находить ответы на вопрос, какой именно телек подойдет для использования Smart TV на основе Android. Вы найдете характеристики модели Philips со встроенным телевидением от Google, а также сможете узнать преимущества китайского телевизора Xiaomi на базе данной операционной системы. Сегодня пользователи массово переходят на телевизоры с выходом в интернет, ведь они открывают неограниченные возможности. Такое умное телевидение в скором времени полностью вытеснит спутниковые и цифровые каналы, ведь уже сегодня оно завоевало любовь потребителей за рубежом и в России, благодаря удобству и функционалу.