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В Крыму доступ к «Яндексу» и «ВКонтакте» заблокировал украинский провайдер

02.06.2017 20:29 9

В Крыму доступ к «Яндексу» и «ВКонтакте» заблокировал украинский провайдер

Украина решила устроить очередную блокаду Крыму, но на этот раз в интернете, заблокировав ряд сайтов, сообщает http://god-zmei.ru/.

В Украине никак не утихнет истерия по запрещению сайтов «Яндекс» и «ВКонтакте». Теперь Киев старается заблокировать доступ к этим ресурсам на Крымском полуострове. Украинские провайдеры закрыли в соответствии с указом Петра Порошенко доступ жителям Крыма.

Известно, что украинская компания работает в российском правовом поле под названием «Телесистемы». Впрочем, по отношению к Крыму Киев ведёт себя так уже не первый раз. Он ранее уже имел опыт перекрытия ряда коммуникаций в техническом плане, когда отключал мобильную связь, стирал данные о пенсионных выплатах и т. п. Однако граждане, проживающие на этой территории уе привыкли находить выход из ситуации, тем более, когда полуостров всё больше связывается технологическом плане с материковой частью России.

Источник: http://god-zmei.ru/

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