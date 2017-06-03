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Qualcomm представила улучшенную технологию зарядки Quick Charge 4.0+

03.06.2017 19:05 0

Qualcomm представила улучшенную технологию зарядки Quick Charge 4.0+

Американская компания Qualcomm объявила о выпуске улучшенной версии технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0, сообщает http://supreme2.ru/. Обновленная система получила название Quick Charge 4.0+ и стала на 30% эффективнее.

Особенности

По заявлению представителей компании, Quick Charge 4+ заряжает половину батареи объемом 3200 мАч за 25 минут. Эффективной новую систему делают три фактора. Первый — технология Dual Charge разделяет ток на две части. Благодаря этому уменьшается тепловыделение от батареи, а скорость зарядки уменьшается на 15%. Благодаря второму фактору, интеллектуальной балансировке температуры, уменьшается нагрев смартфона, его аккумулятора и самого зарядного устройства. Третий показатель эффективности — новый контроль безопасности аппарата. Quick Charge 4+ следит за температурой внутри гаджета, самого корпуса, а также USB-входа. Такая система контроля предотвращает замыкание, плавление или перегрев важных элементов смартфона.

Qualcomm представила улучшенную технологию зарядки Quick Charge 4.0+

Первый смартфон с Quick Charge 4.0+

Смартфон ZTE Nubia Z17, который представили 1 июня, оказался первым аппаратом с новой технологией зарядки Quick Charge 4+. Другие производители уже получили разработку в свое распоряжение и скоро на рынке появятся другие устройства с улучшенной версией зарядки.

Источник: http://supreme2.ru/

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