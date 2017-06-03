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Чехол iPhone 8 сравнили с iPhone 7 и 7 Plus

03.06.2017 20:02 3

Чехол iPhone 8 сравнили с iPhone 7 и 7 Plus

Японский профильный ресурс Mac Otakara достал через свои источники чехол для iPhone 8 и сравнил его с нынешними флагманами компании, смартфонами iPhone 7 и 7 Plus, сообщает http://www.gadgetblog.ru/.

Что показало сравнение

Судя по вертикальному вырезу под основную сдвоенную камеру, ее модуль оказался значительно больше, чем у iPhone 7 Plus. Выяснилось также, что iPhone 8 будет немного толще и выше своих предшественников, а его размер и диагональ остановились где-то посередине между младшей и старшей моделями.

Что известно о дате анонса

По слухам, iPhone 8 и улучшенные версии нынешних флагманов представят 17 сентября. А мировой старт продаж начнется уже 25 сентября.

Источник: http://www.gadgetblog.ru/

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