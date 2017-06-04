Жители Колосовки теперь могут, не выезжая в Омск, смотреть фильмы в отличном качестве. Цена на билеты в кинотеатре варьируется от 60 до 120 рублей, сообщает http://www.globalomsk.ru/.

Накануне, жители райцентра Колосовка получили подарок – обновленный кинозал с возможностью просмотра фильмов в формате 3D.

За счет полученных федеральных средств в размере 5 млн рублей кинозал в Колосовке оборудован современным кинопроекционным и звуковым оборудованием, большим киноэкраном, рабочим местом кассира (с программным обеспечением для работы в автоматизированном режиме с системой ЕАИС), новыми креслами, сообщили в пресс-службе облправительства.

Проект был реализован при поддержке Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Фонд кино», правительства Омской области и администрации Колосовского района. С 2016 года это уже десятый модернизированный кинозал, который открылся в Омской области.

– Работа по включению в федеральные программы дала нам возможность развивать культуру в районах Омской области. Первый шаг – это обновление кинозалов, а уже сейчас начинается огромная работа по ремонту и строительству домов культуры, – заявила на церемонии открытия кинозала заместитель министра культуры Омской области Людмила Чекалина.

Отметим, что цена на билеты в Колосовском кинотеатре варьируется от 60 до 120 рублей. С 5 июня и на протяжении всех школьных каникул юные жители смогут посещать кинопоказы по льготным ценам.

Источник: http://www.globalomsk.ru/