Наверняка вы слышали о существовании специальных столов, за которыми человек работает стоя? Есть отдельные столы, которые могут регулировать свою высоту, есть подставки, которые устанавливаются на обычном столе, чтобы человек мог с комфортом делать обыденные вещи стоя.

Я часто бываю в коворкингах и замечаю, как молодые люди работают стоя. Даже отдельные зоны сконструированы изначально для работы без кресла или стула, а для того, чтобы за таким место можно было присесть, к нему добавляют специальные высокие стулья, как будто барные.

Год назад я пробовал работать стоя, непривычное ощущение. Меня хватило на 3 дня. Единственное, что я заметил — если уж за что-то берёшься, то заканчиваешь задачу очень быстро, так как стоячая работа не даёт возможности отвлечься, хочешь быстрее завершить начатое, пока спина и ноги не начали отекать.

Сидение – это новое курение

Бытует недоказанное мнение, что работая стоя мы поддерживаем свой организм здоровым и пребываем в состоянии бодрости. На своём примере я не могу это доказать и опровергнуть, так как три дня – это небольшой срок и кроме усталости в ногах и спине я ничего положительного не помню.

Оказывается, стоячая работа стала нормой и очень популярна в офисах крупных компаний, Facebook, как самый яркий пример. У некоторых компаний стоячий образ работы пытаются внедрить с самого начала, как часть корпоративной культуры под предлогом того, что это позволяет поддерживать состояние здоровья сотрудника на должном уровне.

Интересно, как работается в таких компаниях людям с лишним весом и кривым позвоночником. Да и есть ли такие люди ещё на свете, которые не страдают испорченной осанкой? Метод «клин клином вышибают» выглядит тоже не очень-то и правильно.

Столы – как крупный бизнес

На подобных столах зарабатываются немалые деньги. Дизайнерские столы, столы с подставкой для левой и правой ноги и так далее. Как любая мебель, стол может быть куплен в IKEA или вообще сделан на заказ.

Компании уловили тренд и начали создавать Hi-tech столы. К примеру копания Aspirus занималась создание беговых дорожек, но решила разработать свой стол для стоячей работы.

Полная автоматика, возможность регулирования высоты при помощи одной кнопки, отдельные подставки для двух мониторов и ноутбука. Все как надо в общем. Умный стол следит за вашей активность и сообщаем, когда нужно сделать паузу, прогуляться и сколько в целом времени вы провели стоя на рабочем месте. Как по мне, то это целый набор излишеств за ваши деньги.

Стоять или не стоять?

Сидячая работа действительно вредна. Сотрудники офисов или же дальнобойщики, которые все время проводят в своём кресле, ежегодно страдают от различных заболеваний связанных с неподвижным образом жизни. Сколиоз, сердечно-сосудистые заболевания, иногда даже до рака доходит. Но стоит ли так кардинально менять свои привычки?

Попробовать поработать стоя действительно нужно. Это интересный опыт. Хотя бы один день не садитесь за кресло и поработайте за компьютером стоя – прочувствуете, как слаба ваша спина и как вам трудно держаться ровно, будет тянуть к земле как магнитом.

В целом, достаточно ежедневно вести активный образ жизни, к примеру если вы добираетесь домой пешком или получается пройти хотя бы 3 километра, то этого должно быть достаточно, чтобы не мучить себя стоячей работой. А пока вы читаете этот текст, я встаю со стула и иду на прогулку по парку.

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