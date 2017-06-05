На форуме Reddit появились интересные слухи: якобы работник Foxconn «слил» новости о будущих продуктах Apple, он видел прототипы. В частности, он поведал об iPhone 8, колонке с поддержкой Siri, новых iMac и клавиатурах в новых MacBook.

Насколько правдоподобны эти заявления? Модераторы Reddit подтвердили его личность, так что опубликую это и у нас.

Для начала — вести о будущем iPhone 8. Гость форума сказал, что видел инженерные образцы в январе, сканер отпечатков на задней поверхности отсутствовал. В целом, телефон напоминает iPhone 7, только с более узкими рамками, где ещё больше стекла в отделке.

Сегодня ждём новый продукт — Siri Speaker, так вот колонка, по его версии, выглядит уменьшенной копией Mac Pro. Такое же мнение встречалось и раньше. Apple тестирует несколько вариантов дизайна, включая и те, где есть камера и экран. Судя по самым свежим слухам на сей счёт, Apple представит на WWDC колонку без этих функций.

Что касается iMac, то внешность останется с прежними чертами, однако модель 2018 года получит больше стекла в отделке корпуса и чёрный вариант исполнения, кроме того, появится светящееся лого Apple.

Особых изменений в MacBook ждать не стоит, дизайн останется прежним, главные изменения будут внутри: ноутбуки получат динамическую клавиатуру с e-Ink дисплеями, о которой говорили раньше. Touch Bar с OLED, возможно, останется для функциональных клавиш, а остальные кнопки превратятся в e-Ink экраны, получим совершенно новую клавиатуру.

Вероятнее всего, Apple выпустит такую же клавиатуру в качестве отдельного аксессуара, он станет развитием Magic Keyboard.

Затронули и тему дополненной реальности. Apple, по его словам, пока всё тестирует и запустит в продажу к 2019 году. Очки получат систему костной проводимости, несколько микрофонов, аккумулятор, призму для отражения картинки в глаза пользователя, акселерометр, систему голосового управления, а также немецкие линзы. Очки распознают движения головой, а также с одной стороны на дужке расположена ёмкостная панель для регулировки громкости и приёма звонков.

Источник: 9to5mac

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