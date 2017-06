Соцсеть «Вконтакте» запустила тестирование оператора VK Mobile» и огласила тариф на связь. Подключиться к VK Mobile можно в Москве, Питере, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Уфе, Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Новосибирске, Красноярске и Омске.

Можно перейти со своим номером, можно купить и новую SIM-карту виртуального оператора, это будет стоить 550 или 450 рублей соответственно.

Ежемесячная абонентская плата — 399 рублей. За эти деньги предлагают сидеть ВКонтакте нон-стоп. «Мемчики, паблики, музычка в твоём телефоне теперь без оглядки на трафик!» Фактически объём ограничен 100 ГБ в месяц, но это очень много и с огромным запасом.

Прочие полезные моменты:

— Раз в месяц халявный набор стикеров

— Для людей, всё ещё использующих телефон как телефон, все звонки на мобильные и смски по 1,6 руб. А абоненты VK Mobile говорят друг с другом бесплатно.

— Вся эта радость стоит 399 рублей в месяц. И действует без роуминга по всей России: от Владивостока до Калининграда (пока не действует в Крыму, но над этим работают)

Звонки и SMS другим операторам стоят 1,6 рубля, объём трафика — 2 ГБ. Виртуальный оператор работает по всей России без роуминга за исключением Крыма. Стоимость исходящих и входящих вызовов в Крыму обойдется в 9,99 рубля за минуту, одно сообщение — 4,9 рубля, 1 Мб интернета — 9,9 рубля.

Бесплатная подписка на музыкальное приложение Boom включена в абонентскую плату, вот это хорошо, но то, что тариф не работает на планшетах — это плохо. Также нельзя раздавать интернет на другие устройства.

Как вам тариф? По-моему, дороговато получается: всего 2 ГБ трафика в месяц — это немного, разве что вы — настоящий фанат Вконтакте и вообще не вылезаете оттуда. С появлением платной подписки на музыкальный сервис Boom введение тарифа стало логичным продолжением. Экономия на подписке, плюс безлимитный трафик — музыку можно слушать до бесконечности. Другое дело, что если вы не привыкли платить за звук, то и не будете платить дальше. К тому же многие верны альтернативным сервисам: музыка по подписке есть у Google, Yandex, Apple.

Получился странный тариф для тех, кто постоянно зависает в соцсети и не пользуется другими сервисами. Логично, что ВКонтакте всеми силами старается удержать пользователей, никуда не отпускать людей, удерживая всех вместе, это правильно, другое дело, что взрослой аудитории такие предложения не интересны.

