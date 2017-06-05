Смогут ли автомобили побороться с устоявшимися парадигмами? Как долго мы продолжим сжигать нефть для того, чтобы двигаться? Много вопросов и ещё больше ответов и цифр.

Суточное потребление нефти в мире составляет 100 млн баррелей чёрного золота. В 2011 году влияние электромобилей на рынок топлива был не то, чтобы мизерным, смехотворным. На 300 баррелей нефти в день стал меньше потреблять наш мир. 100 млн баррелей в день, против уменьшения на 300 баррелей. Вообще не о чем.

Прошло 6 лет и этот показатель увеличился. Если сравнивать в процентном соотношении, то электрокары по прежнему отъедают каплю в море у рынка нефти, всего 0,003%. А если посмотреть в рамках суток, то цифры уже не кажутся такими «детскими»: на 28 000 баррелей нефти в сутки мир потребляет меньше благодаря электромобилям. За 6 лет этот показатель увеличился в 93,3 раза.

Количество проданных электромобилей не покажет общей картины, если сравнивать их с продажами машин с двигателями внутреннего сгорания. Но нам интересна динамика, именно она отображает тенденцию. К примеру, в 2016 году в мире было продано электромобилей на 55% больше чем в 2015.

В Канаде зафиксирована высокая динамика продаж электрокаров, на 60% больше чем в 2015 году. В США электрокаров продали на 44% больше по сравнению с 2015 годом.

Если сравнивать показатели влияния электрокаров на рынок нефти, то в 2016 году вытеснение «чёрной жижи» электричеством увеличилось на 77% по сравнению с предыдущим годом.

Электромобильные стартапы получают гранты и инвестиции. Государства готовятся к переходу на альтернативные источники энергии. В Индии планируется полный переход на электрокары к 2032 году. Столица Китая уже внедряет 70 000 единиц общественного транспорта на электродвигателях. Дубаи так же проявили интерес к переходу на электротранспорт и собираются заменить свой таксопарк.

Далеко ходить не нужно , посмотрите, как выглядит Nissan Leaf, а позже пройдитесь по улицам своего города и с удивлением обнаружьте, как много электрокаров уже колесят по улицам больших городов.

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