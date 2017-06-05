Платежная система Samsung Pay объявила о том, что теперь она работает с полной поддержкой банковского сектора в Гонконге, сообщает http://tipslife.ru/. Услуга доступна держателям карт AMEX, Mastercard и Visa.

Мобильная платежная система будет работать только с устройствами из серии Galaxy, выпущенными с осени 2015 года и позже.

Это означает, что пользователи Galaxy S6 не смогут воспользоваться приложением.

Компания теперь имеет поддержку от Bank of China (Hong Kong) и DBS, в дополнение к American Express , Citibank, Dah Sing Bank и Standard CharteredБ

Недавно Samsung Pay объявила о запуске своих услуг на Тайване и в Великобритании. Мобильные платежи Samsung Pay запущены уже в США, Южной Корее, Китае, Испании, России и Малайзии.

Источник: http://tipslife.ru/