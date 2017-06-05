В современной действительности ценность времени зачастую превышает все остальные ресурсы. Развитие технологий направлено именно на ускорение всех процессов, чтобы успевать делать больше за тот же отрезок времени. Это относится и к производственным механизмам, и к бытовым приборам, и, несомненно, к компьютерам. Они настолько плотно вошли в жизнь каждого человека, являясь и инструментом работы, и средством развлечения, что любая задержка в нормальном функционировании компьютера заставляет пользователя выходить из терпения. Чтобы понять, почему ваш помощник долго загружается или недостаточно резво работает, предлагаем разобраться в возможных причинах таких сбоев.

Поводов для слишком медленной работы компьютера существует достаточно много. На скорость загрузки могут влиять различные показатели: модель операционной системы, размер оперативной памяти, установленные на компьютере программы.

Если машина солидного возраста, частой причиной чрезвычайно длительной загрузки операционной системы, произвольной перезагрузки и самостоятельно выключения, скорее всего, будет перегревание процессора. Без должного ухода кулеры и радиатор накапливают слой пыли, из-за которого не происходит его охлаждение. Чтобы избавиться от пылевых отложений, надо снять боковую панель системного блока, смести пыль мягкой кистью и обработать поверхности пылесосом. Важно тщательно провести чистку в местах частого скопления пыли, таких как радиатор, кулеры, блок питания. Не пропустите и места расположения жестких дисков. Если же загрязнения слишком масштабные и сложные, нужно обратиться в специализированные сервисы, где профессионально почистят компьютер. Если же чистка не помогла, и компьютер не стал загружаться быстрее, то, возможно, высохла термопаста. В этом случае лучший вариант — обратиться к специалистам. Возможно, что в конце концов придется менять кулер для процессора. Важно помнить, что при установке кулера обязательно нужно обратить внимание на эффективность охлаждения, это его основная характеристика.

Распространенной причиной слишком медленной загрузки компьютера являются дефекты оперативной памяти. Дело в том, что оперативная память — это важнейший элемент, обеспечивающий связь жесткого диска с процессором с и другими внешними устройствами компьютера. В ней временно хранится информация о программах и процессах, запущенных во время работы компьютера. Если оперативная память повреждена или имеет слишком маленький объем, то загрузка компьютера будет происходить крайне медленно, а иногда и вообще ПК не загрузится. Для исправления ошибок в оперативке нужно обратиться к профессионалам.

Компьютер может долго загружаться в случае, если запущенно одновременно много фоновых программ. Снять их процессы и «освободить» ПК можно различными способами. Самый простой — меню «Пуск», далее — «Все программы», выбрать папку «Автозагрузка» и, используя правую кнопку мышки, удалить все находящиеся в папке программы. Они не удаляются, только устраняется их автоматическая фоновая работа, затрудняющая процессы запуска ПК. Также следует посмотреть на ярлычки программ и приложений на нижней панели задач, если присутствуют ненужные, то следует удалить их навсегда. Второй способ также несложен: запустите «Диспетчер задач» при помощи клавиш клавиатуры CTRL-ALT-DELETE, выберите лишние программы во вкладке «Приложения» и снимите задачи. Если применять для этой цели специально предназначенные утилиты, например, CCleaner, можно облегчить процесс очистки автозагрузок.

Когда причина длительной загрузки — служебные процессы операционки, лучше всего обратиться к специалистам, так как неопытность пользователя может привести к полному нарушению работы всей системы. В случае отсутствия на компьютере запущенных программ в окне «Диспетчер задач», а именно во вкладке «Процессы», должны отражаться только служебные процессы ОС. Специалист определит, насколько их много и могут ли они тормозить процесс загрузки.

Наконец, если на компьютере не установлена хорошая антивирусная программа, то ошибки загрузки ПК могут возникать из-за вирусов или вредоносных программных обеспечений. Часто скаченные «проги» из всемирной сети приводят к нарушениям работы компьютера, что в свою очередь угрожает всей системе. В идеале необходимо профилактически обновлять антивирусные программы. Но если сбой уже произошел, то следует произвести очистку реестра. Хотя избавлять реестр от накопившегося «мусора» лучше регулярно, раз в два месяца, в зависимости от активности пользования компьютером. Легко и быстро это можно сделать через программы CCleaner или RegCleaner. У данных программ очень удобное руководство, и они просты в использовании. К тому же если делать чистку вручную, то можно навредить, поэтому рекомендуется это сделать через специализированные установки.

Советуем не пренебрегать и дефрагментацией жесткого диска. Она необходима для того, чтобы систематизировать все программы и установки на жестком диске, устранить «дыры», образовавшиеся в процессе установки и удаления ПО. Дефрагментацию можно произвести при помощи встроенной утилиты «Дефрагментация диска», которая находится в разделе «Стандартные» или «Служебные». Но эффективнее это будет сделать через определенные программы, типа O&O Defrag Free или совсем простой Defraggler. За счет вышеописанных установок дефрагментация пройдет более качественно.

Важно помнить, что прежде чем решать проблему, лучше ее предотвратить за счет профилактики, таким образом можно значительно сэкономить не только деньги, но и самое важное — время, которое в современности ценнее денег.