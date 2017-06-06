Вот и прошла WWDC с бесспорно крутыми релизами и анонсами железа, и очень спорными программными обновлениями, которые, как по мне, демонстрируют одно: у Apple на данный момент наблюдается кризис идей.

Watch OS

Уверен, каждый владелец мог бы написать список как минимум из пяти пунктов о том, что не так с часами… Как насчет автоскролла уведомлений или базового управления движением запястья? Да, может, не взлетит, но давайте попробуем. Вы, вон, добавили дыхание в WatchOS 3, как там, многие дышат?

Ваш ход, Apple. Новые циферблаты, смотрите, как милые ребята из “Игрушечной истории”, называется это всё — Watch OS 4. А в следующем году ждите Watch OS Lion King. По секрету — будут новые циферблаты, но из какого мультика не скажем – сюрприз. Чуть не забыли – интеграция с тренажерами, ведь если вы не спортсмен, то зачем вообще купили наши часы? А раз уж купили то станьте, сейчас все так делают. Не забудьте про новое приложение музыки! Да, в режиме тренировки с музыкой часы сядут за полтора часа, но дольше тренироваться врачи не рекомендуют.

Ни улучшения автономности, ни скорости работы, которая даже на Apple Watch 2 оставляет желать лучшего ничего. Крути калейдоскоп, ты ведь все равно не знаешь, зачем купил эти часы, мы и сами не знаем. И помни, ты не одинок – мы номер один в умных часах в мире.

MacOS

Мы слышали, вам всем очень понравилась MacOS Sierra? Конечно, я как владелец MacBook Pro Late 2016, который вместо обещанных десяти часов работает в лучшем случае шесть, прям в восторге! Спасибо, что убрали прогнозируемое время работы, мне теперь живется намного спокойнее. Ну что же, надеюсь, хотя бы новая система сможет улучшить автономность. Mac OS High Sierra ееее!

Всё тоже самое, но с новой файловой системой

Смотрите, как файлик теперь копируется тык-тык. Science bitch! Ах да там еще новый графический API, чуть не забыли!

А с автономностью…ну короче бро, тут вышла заминка, но ты не вешай нос, мы обновили на Kaby Lake, теперь точно будет 10 часов, ну или хотя бы 8. Если поизносился, так там есть версия со 128 ГБ, всего за 1299.

iOS 11

Стоит признать, наша система идеальна и улучшать в ней практически нечего, ведь так? Ну да, вы всё ещё не можете выбрать, например, альтернативный ютуб-клиент по умолчанию, но зачем, ведь в 95% случаев ссылка все равно откроется в окне браузера! Смекалочка! Нам не очень хотелось бы менять логику системы с тех самых пор, когда у нас еще не было сторонних приложений в принципе. Вы же уже привыкли за 8 лет, ну. Зато наш дизайнер наступил в рассыпанный на полу конструктор Lego, вдохновился и вот – новый революционный центр управления! Да, вам всё ещё нужно нажимать кнопку Дом, заходить в настройки, потом переходить в пункт wi-fi для смены сети, вместо сильного нажатия по значку wi-fi… Но зато вы можете засунуть в шторку практически любое приложение! Вполне возможно, что в iOS 12 мы перенесем рабочий стол в центр управления, так удобнее. Файлы…да, мы будем двигаться в направлении андроида, но по чуть-чуть, не всё сразу. Может, всё-таки сделаем вам в следующей версии выбор приложения по умолчанию, но это не точно.

В этом году наш девиз: кодек, компрессия, Siri!

Помните бесполезные Live Photos, при помощи которых мы рекламировали очередной iPhone? Ох, ребята, сейчас уже точно можем сказать – они были таким отстоем! Но мы сделали хорошо – как вам революционный выбор любого кадра? Крутая ж тема, эгеж!

А вот ещё одно: Air Play 2, как один, только два. Чем лучше? Ну, инженеры говорят, удобнее. Че там с lossless передачей high-res форматов? Ой, смотрите, это ж обновленный магазин приложений! В дизайне Apple Music! Теперь с отдельными вкладками для игр и всего остального, нет мы не подсмотрели в Google Play, это они у нас 4 года назад украли чертежи. Last Fm надо? Нет? Всё равно будет – пусть все ваши друзья знают о вашей любви к реперу Хаски. С iOS 11 одалживать деньги стало как никогда просто! В iOS 12 добавим проценты, счётчик и коллекторскую службу. Стань банком! Пассивный доход на диване! Поверьте, он вам нужен, вы ж видели наш iMac Pro за $5000?

А теперь о грустном – рынок планшетов почти умер, iPad продается, но так себе. Поймите, нам пришлось придумать что-то новое. Продавался бы — мы бы, конечно, не парились…но, не продается. Помните слухи о макбуках на iOS? Почти угадали. Док, интуитивная многооконность, drag&drop, почти полноценная многозадачность — всё это действительно может вернуть интерес к планшетам, вдохнуть в них вторую жизнь. Плюс крышесносный AR.

И вот на фоне реально классной iOS 11 для айпада появляется грустная мысль – Apple может… может в идеи и реализацию. Но для того, чтобы это произошло, требуется жареный петух, который клюнет во всем известное место. Интересно, как скоро пернатый придет и за разработчиками macOS и iOS для айфона? Если что, в Андроиде дела обстоят еще хуже — в последней версии снова изменили форму иконок и снова пообещали улучшить автономность? Что ж, неплохо.

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