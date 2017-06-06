Чтобы отыскать на просторах интернета достойный вариант развлечения, нужно в первую очередь определиться со своими предпочтениями. Кому-то нравится более спокойный, пассивный отдых, кому-то интересны новости, книги и журналы, сведения на тему спорта, моды, технологий или науки. Другие предпочитают смотреть телепередачи и фильмы, реалити-шоу и другие проекты, принимая активное участие в обсуждении. Третьи наслаждаются общением в социальных сетях со знакомыми, друзьями, родственниками, а также посещают видео-чаты, где знакомятся с новыми интересными людьми, заводят друзей и создают клубы по интересам.

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