Инструкцию о том, как установить iOS 11 мы выкладывали сразу после презентации WWDC 2017. Тысячи людей поставили, потрогали руками новинку, пришло время вернуться в наше время и использовать актуальную и стабильную iOS 10.

Если вы ещё не устанавливали iOS 11 но собираетесь, это сделать, ОБЯЗАТЕЛЬНО создайте резервную копию своего iPhone, желательно в iTunes.

А теперь откатываемся на iOS 10. Если у вас iPhone 7 или iPhone 7 plus, подключите устройство кабелем к компьютеру, поле этого зажмите комбинацию клавиш «Power» + «Громкость вниз». На более ранних версиях iPhone, комбинация клавиш отличается, нужно зажимать «Power» + «Home», в остальном процедура такая же.

Схема актуальна для iPhone 7 и iPhone 7 plus. Для ранее выпущенных устройств вместо клавиши «Громкость вниз» зажимаем кнопку Home.

В таком состоянии, через 5 секунд смартфон перезагрузится. Отпускаем клавишу Power но держим зажатой кнопку «Громкость вниз». Так iPhone запустит режим восстановления.

В приложении iTunes нажимаем клавишу восстановить, и ждём, когда образ прошивки скачается и установится на ваш смартфон. После этого вы получите пустой iPhone на заводским настройках.

Производим первоначальную настройку устройства и восстанавливаем резервную копию или из iCloud, или из iTunes.

К слову, процедура полезная, прочищает мозги вашему телефону от хлама и временных файлов. Если не собираетесь устанавливать iOS 11, просто почитайте наш материал о первых впечатлениях спустя один день использования.

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