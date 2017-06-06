Анонсирована долгожданная колонка HomePod, в Apple традиционно долго смотрели по сторонам, собирались, готовились, примерялись и выкатили универсальное решение, способное удовлетворить самые разные группы пользователей.

Получилась умная колонка с хорошим качеством звука! Кстати, некоторые господа ругали Тима Кука за отсутствие совершенно новых категорий среди продуктов Apple, надеюсь, теперь эти господа закроют роток на замок. За последнее время Apple сделала несколько невероятных на нынешнем тухлом рынке рывков — можно вспомнить и совершенно новое видение беспроводных наушников и чип для улучшения работы классических моделей, и ноутбук с сенсорной панелью для профессионального использования (например, музыканты очень любят новый MacBook Pro и это, все-таки, не совсем обычный ноутбук), полагаю, будут пользоваться спросом у профи и iMac Pro.

Теперь вот и HomePod. Чтобы не грузить вас разным официозом, хочу просто пройтись по некоторым фактам; рады будем увидеть ваши мнения в комментариях.

Правильная схема

С одной стороны, HomePod похожа на Mac Pro внешне, с другой стороны, подобную компоновку в акустических системах мы уже видели, это и Harman/Kardon, и Bose, и некоторые другие устройства. Зачем нужна такая схема? Чтобы обеспечить звук вокруг в любом помещении и при любом размещении устройства в комнате или даже на улице.

Для России это не особо актуально, в Москве так вообще лето месяц в году, но вот в теплых странах свою роль сыграет. В нижней части «бочонка» установлено аж семь твитеров, то есть, высокочастотных динамиков, «вуфер», видимо, отвечает и за низкие, и за средние частоты, направлен вверх. Каждый динамик со своим усилителем, разработанным специально для HomePod. Решетка окружает весь корпус, сверху сенсорная панель с индикатором Siri, высота устройства 172 мм.

Кстати, сердце HomePod — процессор Apple A8, и, да, вы правы, такой же использовался в iPhone 6/6 Plus. В Apple ничего не забывают и всему находят применение.

Я не думаю, что HomePod звучит плохо или скучно — как и AirPods, устройство было создано для удовлетворения миллионов потребителей, наверняка настройкой, тестами и подгонкой компонентов занимались очень долго и добились впечатляющих результатов. Выбрана оптимальная на сегодняшний день схема для домашней АС, хотя, конечно, HomePod это не просто аудиосистема, а нечто большее в перспективе.

Первая колонка Apple?

Если вам скажут, что HomePod — первая колонка Apple, не верьте. Первой была Apple iPod Hi-Fi, появившаяся в продаже десять (!) лет назад. Тоже ведь своего рода юбилей! Вещь была отличная для своего времени! Можно было ставить разные iPod, сбоку — ручки для переноски, изящный пульт ДУ, с точки зрения звука вещица была очень приятная.

Некоторые используют Hi-Fi до сих пор и не хотят расставаться, гаджет культовый. Но, на примере HomePod и Hi-Fi вы воочию можете убедиться, как далеко шагнули технологии за относительно небольшой срок.

Дом, офис, кафе?

Тут хочется сказать, что одна HomePod наверняка будет способна озвучить площадь как минимум в пятьдесят квадратных метров, а может даже и немного больше — смело можно покупать HomePod для небольшого кафе, офиса, коворкинга, SPA, компактного зала для тренировок и других подобных затей. Тем более, с помощью AirPlay 2 можно будет объединять две или более HomePod в цепь, воспроизводить разную музыку, быстро включать плейлисты или просто запускать новинки из Apple Music. Предполагаю, что HomePod быстро станет очень модной штукой и для хипстерских кофеен, и для новых баров, и для других продвинутых мест.

Зачем колонке микрофоны?

Первое назначение, использовать Siri. Можно попросить ИИ включить какую-то музыку, типа «Сири, найди все альбомы Игоря Николаева и играй песТню за песТней». Можно попросить поставить таймер. Пока, видимо, не получится использовать HomePod как спикерфон, в официальных данных информации об этом нет. Но, кто его знает, какие возможности появятся в новых версиях ПО.

Второе назначение, это подстройка музыки в зависимости от того, где стоит HomePod. Вернее, не так, есть специальный микрофон для калибрации, он улавливает звук устройства и моментально производит подстройку. У Bose есть похожая технология ADAPTiQ, когда вы после установки саундбара на место садитесь на диване (или в кресле, или еще где-то) со специальным аксессуаром — и в этом аксессуаре тоже микрофон, и тоже происходит подстройка звука.

Если все это вам непонятно, то, представьте, вот HomePod стоит на барной стойке в центре комнаты. Соответственно, микрофоны улавливают отражающийся звук и настраивают HomePod таким образом, чтобы динамики были нагружены равномерно и вы тут же ощутили тот самый «звук вокруг», объем и все, что полагается ощутить. Ставите HomePod на прикроватную тумбочку, колонка понимает, что нужно притушить твитеры у стенки, изменить звуковую картинку.

Это, кстати, удивительная история и будет очень интересно провести эксперименты, попробовать поставить HomePod в разные места и понаблюдать за изменениями.

Пульт ДУ в комплекте?

Нет, пульта ДУ нет, управлять HomePod нам предстоит голосом (пока заявлена только поддержка английского языка), причем управление — это и запуск плейлиста, и работа в связке с Home, то есть колонка поможет включить кондиционер, свет, изменить температуру.

Но, кроме голоса, тут еще есть и сенсорная панель наверху, дозволено делать Play/Pause, изменять громкость, красивый LED-индикатор показывает активность Siri.

Все остальное — со смартфончика, друзья. И это правильно.

Я хочу слушать FLAC!

Пока непонятно, будет ли работать HomePod с другими приложениями, кроме «Музыки» — учтите, устройство подключается к домашней сети по Wi-Fi (поддерживаются 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi with MIMO), Bluetooth-подключения нет. По идее, HomePod должна быть видна и для других приложений, если заглянуть в меню выбора аудиоустройств — соответственно, можно будет включать и FLAC из Vox и других программ, слушать подкасты, SoundCloud, интернет-радио и все, что полагается.

Две HomePod? Три HomePod?

Две HomePod способны найти друг друга автоматически, подстроиться и дать жару — интересный сценарий — если поставите дома еще HomePod, то в меню Home можно будет их настроить, дать имена, управлять в полном объеме. В Apple внезапно вчера взяли да и выкатили свой мультирум, думаю, в Sonos сегодня плохо спали, размышляя о вечном. Потребители ведь порой не смотрят по сторонам — как тебя заколдуют в Apple Store, так и пойдешь к кассе, не глядя по сторонам, с двумя или тремя HomePod в руках.

Цену плиз!

Стоит вся красота $349, то есть, около 20000 рублей. Конкуренты есть, это и Sonos, и Bose, но, вообще, конкурента подобрать сложно — у HomePod есть поддержка Siri на уровне железа, автоматическая эквализация, видимо, порадует и звук. В Apple, как всегда, попали в точку с ценой и возможностями — главное, чтобы успели заполнить склады к декабрю и чтобы без провалов, как в случае с AirPods, когда задержки вызвали шквал негодования. В Россию HomePod поставляться пока не будет, соответственно, ожидаем серые поставки, дефицит, цену на уровне 50000 рублей на первых порах.

Наконец, что все это значит для простого человека? Это значит, что все круто! У нас есть новая игрушка фирмы Apple! Ждем с нетерпением, потираем ручки!

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