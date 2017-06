По итогам презентации Apple, листая сайты, увидел интересную статью. Тут мнение человека, который мыслит иначе и не согласен с позицией Apple, которая уверяет, что Siri и система голосового управления — лучший друг человека. Мне такая позиция близка, вот и подумал, а давайте-ка обсудим этот вопрос.

Итак, идея автора вот в чём. Умная колонка Apple HomePod стала если не венцом, то уж точно ярким пятном во всей презентации, ещё бы: центр умного дома, конкурент колонкам Amazon, Google на новом и растущем рынке. Apple даже на этот раз доработала голос помощника, ассистент будет звучать «человечнее».

Кому-то нравятся эти штуки, но не всем. Я могу по пальцам сосчитать те случаи, когда использовал Siri на телефоне, показывая, как она работает детям или недоверчивым знакомым. Был случай, когда я случайно запустил Siri, доставая телефон из кармана. Естественно, не сказал ни слова, иначе она тут же ответит что-нибудь.

А взять все эти предугадывания и предсказания со стороны ассистентов. Поискал что-то в интернете, потому получаешь тематическую выдачу всякий раз, когда на сайте появляются рекламные баннеры подходящего содержания. Искал всего один раз, просто так, узнать порядок цен, но поисковик считает, что теперь я обязательно хочу это знать.

Также встаёт вопрос среды проживания. Например, в Японии в общественных местах обычно всё чинно и спокойно. И тут достаёшь из кармана в вагоне метро телефон, начинаешь спрашивать у Siri, где поужинать сегодня. Люди недоумённо смотрят, как можно себя так вести?!

Lots of gadget makes you to SPEAK. Hey Siri, Alexa, OK Google, Xbox and so on. Does this feel right to you? I DON'T because I AM SHY BOY.

