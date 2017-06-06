По итогам презентации Apple, листая сайты, увидел интересную статью. Тут мнение человека, который мыслит иначе и не согласен с позицией Apple, которая уверяет, что Siri и система голосового управления — лучший друг человека. Мне такая позиция близка, вот и подумал, а давайте-ка обсудим этот вопрос.

Краткое содержание

Итак, идея автора вот в чём. Умная колонка Apple HomePod стала если не венцом, то уж точно ярким пятном во всей презентации, ещё бы: центр умного дома, конкурент колонкам Amazon, Google на новом и растущем рынке. Apple даже на этот раз доработала голос помощника, ассистент будет звучать «человечнее».

Всё это славно, но что делать, если я не хочу разговаривать с этими помощниками?

Кому-то нравятся эти штуки, но не всем. Я могу по пальцам сосчитать те случаи, когда использовал Siri на телефоне, показывая, как она работает детям или недоверчивым знакомым. Был случай, когда я случайно запустил Siri, доставая телефон из кармана. Естественно, не сказал ни слова, иначе она тут же ответит что-нибудь.

А взять все эти предугадывания и предсказания со стороны ассистентов. Поискал что-то в интернете, потому получаешь тематическую выдачу всякий раз, когда на сайте появляются рекламные баннеры подходящего содержания. Искал всего один раз, просто так, узнать порядок цен, но поисковик считает, что теперь я обязательно хочу это знать.

Также встаёт вопрос среды проживания. Например, в Японии в общественных местах обычно всё чинно и спокойно. И тут достаёшь из кармана в вагоне метро телефон, начинаешь спрашивать у Siri, где поужинать сегодня. Люди недоумённо смотрят, как можно себя так вести?!

Lots of gadget makes you to SPEAK. Hey Siri, Alexa, OK Google, Xbox and so on. Does this feel right to you? I DON'T because I AM SHY BOY. — Tak Fujii 藤井隆之 (@Tak_Fujii) January 20, 2017

Другой момент — работа с диалектами. Колонки сделаны с учётом американского акцента, а чистый английский язык с британским произношением они понимают с ошибками, переспрашивают, что и как. Роботы с трудом понимают то, что легко дойдёт до людей, просто потому, что пока это машины на совсем раннем этапе развития.

И это не проблема одного человека, это проблема всей системы. Когда начинаешь повторять запрос через голосовое управление раз за разом, это не вызывает ничего, кроме раздражения. Тогда уже проще взять в руку телефон и напечатать старомодным способом, а не ждать, пока система наконец всё поймет, как надо.

Ну и что, всё так плохо? Голосовое управление помогает в качестве дополнительной функции, но крупные бренды намерены изменить положение вещей. Вокруг будут говорящие друзья людей, но мир и так уже достаточно шумный. Может, стоит выделить немного времени на спокойный отдых?

Мнение

Вот такая позиция автора. Как видно, человек интересуется технологиями и любит их, не какой-нибудь отсталый гражданин, который не понимает всех прелестей будущего. Но проблема в том, что подобным образом мыслят многие.

Например, я. Моя позиция точно такая же: я вообще не пользуюсь голосовым управлением. Несколько раз использовал Siri для того, чтобы включить таймер, да заводил с её помощью будильник. Вот и всё. А как же все эти умные запросы с поиском билетов, бронированием столиков в ресторанах и прочие прелести жизни? Я пробовал вжиться в образ пользователя Siri, но не вышло, для меня голосовое управление вообще не играет роли в устройствах. Спасибо, что есть, может, однажды пригодится, но на постоянной основе не пользуюсь. Хотел как-то для ускорения процесса диктовать тексты, а не набивать их руками, но ошибок потом столько, что проще набрать самому. Не вышло из Siri толковой бесплатной машинистки.

Siri порой, бывает такой бестолковой, что диктовать приходится по-нескольку раз, буквально выговаривая слова, работая над фонетикой. Работать с ней в шумных условиях вообще проблематично. Мало того, что вокруг шумно и система не сразу понимает, чего от неё хочешь, так вокруг ещё и ходят другие люди. Как-то неприятно, когда непонятно кто слушает твои вопросы и узнает ответы. Ничего провокационного в них нет, обычные житейские темы вроде прокладывания маршрутов, но окружающим тоже это не нравится.

Представьте, стоите в очереди на кассе в каком-нибудь Ашане, перед вами человек 5 с тележками, забитыми едой на неделю вперёд. Хочется уже побыстрее выйти, из магазина, сложить пакеты в багажник и уехать домой, где ждёт холодное пенное в холодильнике, но стоять ещё минут 20, не меньше. И без того люди раздражены, так рядом ещё и техно гений начинает общаться со своим телефоном, уточняя, какой же фильм ему посмотреть вечером. Не злите людей!

Понятно, что использование ассистентов вроде как и не нарушает общественное спокойствие, но к чему лишние конфликты.

Это как оплата покупок с часов. Мне нравится платить через Apple Watch, это удобно и быстро. Но стоит системе заглючить (бывает, что терминалы тупят и тормозят), как в очереди тут же начинаются слушки. Дескать, ходят тут всякие, а потом вот люди не могут колбасоньки и хлебушка купить вечером из-за таких адептов культа технологий. И попробуй объяснить дремучим людям, что часы тут ни при чём, что заглючить может и оплата картой через Paypass, но народ думать о таких тонкостях не станет.

Так вот, я думаю, что в ближайшем будущем производителям придётся подумать о кодексе поведения для подобной техники. Чтобы говорящие устройства не нарушали спокойствие людей.

Возможны же и более суровые последствия. Стоит дома такая колонка, постоянно слушает, что происходит вокруг, используя свои возможности. Потом она сходит с ума (электроника же, всё возможно) и начинает орать на весь дом. Или отправляет по всей записной книжке через iCloud записи из вашей спальни. А кто знает, какое веселье у вас происходит по ночам и что вы там делаете?

Тема восстания машин, тема слишком навязчиво-услужливых роботов — это всё очень интересно. Потому что мы уже живём в эпоху, когда жить без всего этого невозможно. И хорошо, когда при включенном FaceTime на компьютере загорается лампочка, смотришь на зелёный огонёк и понимаешь, что система всё слышит и пишет. А если она это делает втихую? Не даром некоторые просто заклеивают отверстия микрофона и камеры, не просто модный трюк, что-то за этим есть.

Так что, отказаться от всех прелестей ленивого образа жизни, когда техника тотчас исполняет желание? Потому что даже не кнопку нажимать не надо — она сама всё слушает и делает так, как её научили люди. Не думаю, что всё так страшно, простая жизнь миллионов обывателей никому не интересна.

Другое дело, что развитие голосовых ассистентов рано или поздно приведёт к новым конфликтам. Люди и так живут, уткнувшись в гаджеты, а со временем, когда умные колонки станут ещё смышлёнее, желания общаться с себе подобными будет всё меньше. Зачем друзья, если есть колонка или манекен, который и так всё знает, а разговаривать с ним можно бесконечно? Да, напоминает фильм «Она», но ведь мы на самом деле к этому движемся.

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