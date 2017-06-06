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iPhone 7 Plus хорош, не правда ли? Стоп, это же новый OnePlus 5

06.06.2017 19:52 6

Презентация OnePlus 5 назначена на 20 июня, о внешности будущего флагмана слагали легенды, говорили, что он будет напоминать iPhone 7 Plus, но не настолько же!

iPhone 7 Plus хорош, не правда ли? Стоп, это же новый OnePlus 5

Хотя сейчас большинство телефонов так или иначе всё равно напоминают друг друга, поэтому всё самое интересное скрывается внутри. Кто лучше сумеет оптимизировать начинку, тот и победит в схватке за кошелёк покупателя. OnePlus 3 и 3T стали отличными устройствами, надеюсь, что и OnePlus 5 оправдает ожидания.

#OnePlus — #OnePlus5 — Alleged new OnePlus 5 press render leaked https://t.co/tT5DohzGNI pic.twitter.com/PK9rQjX0LP

— /LEAKS (@Slashleaks) June 6, 2017

Рендер телефона попал к изданию Android Police, можно ли доверять этому слуху? Издание уважаемое и фейками не славится, я верю, что OnePlus 5 получится именно таким. Кроме того, в твиттере @Slashleaks, славящимся разными утечками, тоже появился похожий снимок.

Источник: Androidpolice

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