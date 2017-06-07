Сегодня на смену классическим занавескам пришли пластиковые жалюзи, тканевые шторы, роллеты и другие приспособления, способные отрегулировать уровень естественной освещенности помещения. Эти изделия выбирают как для окон в квартире, так и для офисов, больших бизнес-центров, коммерческих и административных, производственных помещений. Объяснить это легко: жалюзи имеют множество преимуществ перед особыми текстильными шторами с помощью которых испокон веков декорировали окна.

Современные изобретения из пластика представляют собой оригинальную модификацию простых оконных ставней, при этом отличаются большой функциональностью и современным дизайном. В салоне солнцезащитных систем Андрея Свердлова в России, и в частности, в Нижнем Новгороде можно подобрать самые разнообразные модели в интересных оттенках из пластика или ткани, просмотреть каталог материй на официальном портале компании, или вызвать на дом замерщика с образцами абсолютно бесплатно. Выезд мастера вас не обязывает покупать у нас жалюзи или рулонные шторы. Вы можете задать специалисту интересующие вас вопросы, уточнить особенности тех или иных солнцезащитных систем и сделать выбор в пользу понравившихся, либо продолжить искать для себя идеальный вариант. По запросу «жалюзи Нижний Новгород» мы предлагаем наибольший выбор моделей и цветов, горизонтальные и вертикальные системы, текстильные роллеты и жалюзи день-ночь, а также гарантируем нашим клиентам привлекательные цены и годовую гарантию на любые наши продукты после установки.

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