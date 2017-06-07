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Бесплатные программы для компьютера: качай и пользуйся!

07.06.2017 12:22 81

Для того, чтобы полноценно пользоваться всеми возможностями компьютера, необходимо установить на это устройство разнообразные программы. Сегодня для приложения не нужно покупать официальных разработчиков, ведь почти все они представлены в открытом доступе на просторах интернета. Вы можете просто зайти на сайт с бесплатными приложениями и загрузить подходящие утилиты для своего ПК. Пустой Windows, Linux и Мас позволят вам пользоваться лишь с ограниченным набором функций, в то время, если вы загрузите необходимое программное обеспечение на компьютер, ваши возможности будут значительно увеличены.

На сайте бесплатного софта SoftikBox.com можно загрузить любые программы на современные компьютеры по категориям, выбирая быстрые интернет-браузеры, программы для общения и социальных сетей, клиенты для загрузки файлов, приложения для обмена файлами и синхронизации, блокировщики рекламных объявлений, сетевые приложения, а также почтовые клиенты и IP-телефония. Тут можно загрузить игры, программы для создания игр, системные приложения для программирования, резервного копирования данных и восстановления информации, скачать драйвера и эмуляторы, архиваторы и программы удаленного доступа, различные мультимедийные утилиты. С помощью этих приложений можно просматривать и редактировать фотографии, создавать изображения, монтировать видеоролики и масштабные фильмы, записывать диски, производить запись с экрана, а также выполнять множество других задач.

Определитесь с тем, какое приложение вам необходимо и загружайте его на СофтикБоксе абсолютно бесплатно и свободно, подбирая для себя нужную версию по типу компьютера и операционной системы. Например, при помощи знакомых программы Skype и Viber можно общаться с друзьями или родными по видеосвязи или с помощью голосовых звонков и чата. Это бесплатно, а для подключения необходим лишь интернет. Так вы можете отправлять сообщения и пересылать фотографии, контакты и другую информацию человеку из своего контакта-листа, где бы он ни находился. Это значительно поможет сэкономить средства на роуминге, отправляя сообщения или делая звонки за рубеж из-за нашей страны. Если вам необходим быстрый интернет-браузер, обратите внимание на Нихром, Google Chrome или Microsoft Edge. Все эти программы хороши по-своему, а чтобы определиться — лучше детально ознакомиться с их характеристиками, зайдя на страничку конкретной утилиты.

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