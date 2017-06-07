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За кулисами WWDC 2017: невидимый апгрейд MacBook

07.06.2017 12:00 12

WWDC оказалась довольно насыщенным мероприятием, настолько, что за анонсом новых стикеров и циферблатов затерялись некоторые интересные обновления. Например, обновленный Macbook, тот что на 12 дюймов.

Первое и самое очевидное – за 200 долларов увеличить объем оперативной памяти до 16 ГБ. Да, малыш весом в 900 граммов по этому параметру равен топовой кастюмной ретине… и, пожалуй, это не его достоинство, а недостаток прошек. Кстати такой же объем ОЗУ за ту же сумму можно заказать и на MacBook Pro 13 без тачбара.

За кулисами WWDC 2017: невидимый апгрейд MacBook

Второе по порядку, но не по значению, это клавиатура, она теперь, как и на прошках, с механизмом типа бабочка второго поколения. Наконец-то на лучшей печатной машинке на рынке станет действительно удобно печатать, благодаря более ощутимому и глубокому ходу клавиш. Залипают они вроде тоже немного реже, чем первое поколение.

Именно обновленная клавиатура заставила поменять меня мой Macbook 2015 на Pro 13 без тачбара, теперь хоть снова возвращайся обратно. Кстати, отныне при заказе любого MacBook на сайте Apple в США можно выбирать нужную раскладку клавиатуры, включая русскую. Акции компаний, занимающихся подпольной гравировкой, только что резко упали.

За кулисами WWDC 2017: невидимый апгрейд MacBook

Ну и третье, конечно же, обновленные процессоры Intel Kaby Lake которые, кроме младшего, избавились от приписки Core m и теперь называются просто Core i5 и i7.

Несмотря на новые индексы от предыдущего поколения они отличаются мало – как и раньше потребляют около 5 ватт, все те же два ядра, четыре потока низкая базовая частота 1.2-1.4 ГГц и turbo boost до 3.6 ГГц у Core i7-7Y75. Отличия в скорости если и будут, то составят пару процентов, а вот нагрев должен уменьшится. В автономности MacBook может прибавить за счет более энергоэффективных процессоров, хотя емкость аккумулятора не поменялась, и как и раньше составляет 41.4 Ватт/часов

За кулисами WWDC 2017: невидимый апгрейд MacBook

Видеоядро Intel HD 615 — фактически переименованный Intel HD 515 с аппаратной поддержкой ускорения 4К видео при 60 кс и кодеком H265, а вот прирост производительности в сравнении составит от 5 до 15%, за счет более стабильного удержания пиковых частот.

Итого — отличное обновление. Да, не добавили портов, но судя по Pro’шкам Apple не собирается идти на поводу у интернет-аудитории и возвращать в мак USB-A. И даже переходники бесплатные в комплект класть не станет.

Покупал бы сейчас ноутбук, то в сторону MacBook Pro без тачбара и не смотрел бы, а уверенной рукой заказал бы MacBook с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 Гб за 1799 долларов. Отличный компактный ноутубук, с автономностью лучше, чем у новых прошек и достаточной для повседневной работы производительностью.

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