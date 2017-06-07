На днях Samsung запустил акцию: сдай старый телефон, получи скидку на новый S8 или S8+. В ней участвовали следующие модели Samsung Galaxy: S6, S6 edge и S6 edge+, S7 и S7 edge. Также Samsung предлагала поменять iPhone 6/6s/7 и 6 Plus/6s Plus/7 Plus на свой новый флагман.

Теперь Samsung поменяла правила игры и отказалась принимать в зачёт старые Samsung, оставила в списке только iPhone.

Эээ, почему? Говорят, что желающих выгодно сдать старые Samsung оказалось неожиданно много, Samsung не ожидала такого наплыва клиентов, решила ограничиться лишь теми, кто решил порвать отношения с Apple.

В принципе, предложение хорошее, учитывая, сколько предлагают за б/у телефоны на вторичном рынке. А тут не надо ни с кем встречаться в метро, сидеть и проверять, это уже забота продавца. Но не стоило ли продумать всё заранее? Потому что со стороны выглядит ну очень странно. Наши старые телефоны мы на новые менять не будем, а устройства конкурента приносите, пожалуйста.

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