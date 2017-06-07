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iOS 11 сохранит данные, но удалит лишний софт. Как это работает?

07.06.2017 16:00 9

Когда Apple разрешила удалять приложения в iOS 10, все обрадовались. Стандартный софт занимал место на экранах, люди надеялись, что заодно и память в телефоне можно очистить таким нехитрым способом. Не у всех же айфоны с максимальным объёмом. Оказалось, что программы удаляются исключительно номинально: значок пропадает с рабочего стола, но данные сохраняются в памяти телефона. Софт глаза не мозолит, но лишнее место не появляется.

В iOS 11 Apple предлагает другой вариант развития событий. Но речь идёт уже не о стандартных, а о сторонних приложениях. Обращаю на это внимание.

Удаляя приложение, софт пропадёт, но в памяти телефона останутся данные, полученные за время работы этой программы. Таким образом, в будущем, не придётся заново настраивать программу, если надумаете переустановить удалённое приложение, кэш будет на месте. Думаю, что это отличный вариант для тяжеловесных игр: сейвы сохранил, а игрушку стёр.

Путь к данным такой: Настройки — Основные — Хранилище и программы.

iOS 11 сохранит данные, но удалит лишний софт. Как это работает?

Нажимаете на синюю кнопку, стираете приложение. Если кэш слишком большой, то и его можно стереть, нажав на красную.

Также телефон или планшет сам автоматически удалит редко используемые программы, когда будет заканчиваться место в памяти. Настройки находятся в вышеупомянутом разделе, включаете их по своему желанию.

Удобно? Ну, если не хочется переплачивать за телефон или планшет с большим объёмом встроенной памяти, то и такой вариант хорош.

Источник: 9to5mac

Источник

iOS 11 сохранит данные, но удалит лишний софт. Как это работает?
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