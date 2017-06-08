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Chrome на Android будет «выплёвывать» страницы на 20% быстрее

08.06.2017 10:00 27

Буквально на днях со сцены WWDC 2017 Apple заявила, что Safari в новых операционных системах – самый быстрый браузер. Но противник не дремлет, Google тоже сделали ход «конём».

Google обновил браузер Chrome для Android, благодаря усовершенствованному движку JavaScript, браузер быстрее загружает страницы, используя меньшую часть памяти устройства. Google утверждает, что Chrome теперь «выплёвывает» страницы на 10-20 процентов быстрее, чем раньше.

Есть ещё одно изменение – полная поддержка анимированных PNG. Google не могла не среагировать на это, после того, как Apple и Mozilla начали поддерживать этот формат в своих приложениях iMessage и Firefox. Функция набирает обороты и скоро остальные браузеры подтянутся.

Интересный факт, Google понимает, что новый формат анимации может быть использован в рекламных целях другими компаниями, поэтому Google выслала всем предупреждение, что «смотрит в оба» и вскоре будет обкатывать собственную утилиту блокировки нежелательной рекламы.

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