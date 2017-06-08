Essential Phone пошумел недолго, сам продукт приняли неоднозначно, а многие вещи так и остались недосказанными. Энди Рубин, человек, о котором мы неоднократно писали, позволил себе выступить с критикой перед журналистами на Wired Business Conference в Нью-Йорке.

Заявления Рубина озвучили через несколько дней после того, как его новый стартап представил анти-iPhone, который якобы направлен на конкурентную борьбу с iPhone и Samsung.

Довольно забавно наблюдать, как Энди корректно обходит стороной обсуждение Google Pixel, не придавая значения потугам Google ворваться на рынок умных трубок. Якобы не конкурент, да и о бывших коллегах говорят «или хорошо, или никак».

То, что сделали Apple и Samsung на рынке мобильной электроники Энди называет «дуополией».

«Я думаю, что когда есть эта дуополия с этими двумя парнями (Samsung и Apple), владеющими 40 процентами рынка, наступает самолюбование», — сказал Рубин.

«И это идеальное время, чтобы начать компанию против них. Некоторые люди самодовольны, и это самодовольство нужно разрушить».

По-видимому, несколько инвесторов согласны с ним, и Essential сгребает 300 миллионов долларов в новом финансировании, так сообщает Bloomberg. Оценочная стоимость стартапа с ходу выросла от 900 до 1 миллиарда долларов.

Рубин утверждает, что пора бы уже войти в будущее устройств без надоедливых коннекторов и переходников. «Будущее, в котором, вам не понадобится переходить с USB-B на USB-C и так далее». Энди приводит в пример свой визит в гостиницу Four Seasons, где в его комнате до сих пор торчит колонка Bose с 30-пиновым коннектором для старых iPod и iPhone.

Вот такое агрессивное начало с успешным привлечением денежных средств. Дождёмся официального анонса смартфона и постараемся его взять на тест.

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