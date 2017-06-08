Коллеги из издания Mobiltelefon показали, как будет выглядеть iPhone 8. Спасибо безымянному производителю чехлов из Китая, который поделился снимками будущей новинки Apple.

Как видите, сканера отпечатков пальцев на задней поверхности нет. Уф, выдох. Про двойную камеру мы уже рассказывали много раз, повторяться не буду, хорошо, что и она появится в младшем iPhone.

Также тут не видно выреза под датчики, который присутствовал на ранее опубликованных рендерах. Здесь всё выглядит привычным образом. Но, конечно, радует, что рамки по бокам теперь совсем тонкие и узкие.

Можно ли утверждать, что это не фейк? Чем ближе дата анонса, тем больше подтверждений, слишком много источников говорят одно и то же. Ну а всю правду узнаем не раньше сентября.

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