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Успей купить оригинальные кроссовки Apple за $15 000 на eBay

08.06.2017 17:30 9

Вы думали только Xiaomi умеют отшивать кроссовки? Ха! Идея то не нова. Старый добрый «мерч» у брендов присутствовал ещё, когда мы под стол ходили.

На eBay появился редкий лот от частного продавца, там и заметили старинную модель кроссовке от Apple.

Успей купить оригинальные кроссовки Apple за 000 на eBay

Старые кроссовки, на которых нашит логотип Apple ещё той, старой школы, первоначально выпустили в начале 1990-х годов и зарезервировали исключительно для сотрудников компании. Лимитированная серия, о ней мало кто знал, даже фотографий толком не было.

Но сейчас благодаря аукциону Heritage Auctions вы вы можете побороться с тысячами фанов Apple в битве за «ботинки Apple».

Аукцион откроется на eBay 11 июня, при этом торги стартуют с отметки в 15 000 долларов США, хотя оценки Heritage Auctions оценивают реальную стоимость обуви ближе к 30 000 долларов США. А купит эти кроссовки, как всегда, какой-то богатый мальчик из арабских эмиратов. Или не купит. Поживём – увидим, продолжение у этой новости точно будет.

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