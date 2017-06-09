Агентство Национальной Безопасности США, пожалуй, самая скандальная организация, вокруг которой постоянно какой-то шум. То Сноуден разоблачил их и доказал, что агентство ведёт слежку за всеми гражданами, включая сотрудников Белого Дома и вообще за другими государствами. Теперь новый скандал, но этот фееричный.

5 июня издание The Intercept придало огласке материал о том, как РФ участвовала во взломе избирательной системе США. Результат этих выборов мы знаем – covfefe и прочие весёлые твиты от главного «реднэка» и теперь уже президента США Дональда Трампа.

А вот теперь самое смешное, опубликовав документ своего информатора, журналисты ненароком выдали секретную личность, которая сливала информацию. Для тех, кто не знает, очень важным правилом и можно даже сказать кодексом любого журналиста, является следующая мысль: никогда не выдавай своих источников и информаторов, даже если посадят в тюрьму — не выдавай.

А выдали не специально. Распечатка документа являлась сканом-копией, со следами изгибов, это означает, что документ отправляли письмом по почте. По обычной почте, не электронной. На скан-копии остались водяные знаки и штрихкоды, которые оставляет копировальная машина. Откуда людям знать, что эту информацию можно расшифровать?

Оказывается, водяные знаки на бумаге содержат мета-данные о устройстве, и времени печати.

Водяной знак был оставлен принтером Xerox Docucolor, а специалисты из Electronic Frontier Foundation разработали инструмент для дешифровки данных принтера.

Воспользовавшись этим инструментом, журналисты из ArsTechnica расшифровали информацию и вот что выяснилось: документ был распечатан 9 мая в 6:20, при помощи принтера с серийным номером 535218 или 29535218. Тут 50 на 50 и ситуация беспроигрышная.

АНБ вооружилась этой информацией и проверила «логи» принтеров под этими серийными номерами. Так и нашёлся информатор, это Реалити Виннер, 25-летняя сотрудница аналитической компании Pluribis International Corporation.

Информация показала, что этим принтером пользовалось 6 сотрудников компании, при проверке личных данных и файлов их компьютеров именно у Виннер нашли переписку по e-mail со СМИ, которые опубликовали материал.

Искусство заметать следы — задача, которая не всем под силу, слишком много случайных обстоятельств влияют на ход событий. Посмотрим, чем закончится эта история.

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