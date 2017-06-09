Чем славятся китайские телефоны? Ценой! Дёшево и сердито, как говорится. Вот новый Meizu M5c, его недавно презентовали в Китае, теперь его начнут продавать и в России. Каким он получился? Сейчас расскажу.

Цена

Начну с главного – с цены. Телефон оценили в 8 990 рублей. Это самый дешёвый из всех современных Meizu. Вот живёте вы, спать не можете, так хочется купить Meizu. Но ограничен бюджет, не хватает на хитовый M3 Note, не хотите заказывать из Китая, а хотите наш, родной и сертифицированный – значит, с минимальными затратами можно купить Meizu M5c.

Цвета

По иронии судьбы на фотках модель в чёрном цвете. Скучно, уныло, мрачно. А ведь будут ещё варианты повеселее! Богатый золотистый, романтичный розовый, благородный синий, ну и геройский красный. Хотел бы я Meizu в красном цвете, но достался чёрный, вот так всегда. Корпус плотно сбит, не скрипит, всё из поликарбоната, то бишь пластика.

Мощь

Тут ему блеснуть нечем, потому что в телефоне скромный процессор MediaTek MT6737 с частотой 1,3 ГГц, 2/16 ГБ памяти. Типичный бюджетник, что ещё добавить. Игрушки на низких настройках тянет, не перегревается, но и серьёзного запаса на будущее нет. Главный оппонент Meizu, китайская Xiaomi, предлагает в той же категории более мощные устройства с чипами Qualcomm. Почему Meizu не хочет следовать примеру конкурента? Экономия?

Экран

Дисплей яркий, не самый сочный, антибликовое покрытие не лучшее, по фоткам видно, как хорошо я отражаюсь в телефоне. У экрана Meizu M5c диагональ 5 дюймов, разрешение 720х1280 точек. IPS-экран с олеофобным покрытием, добротное такое, палец по нему приятно скользит. Из других особенностей — большие рамки, но это же бюджетная модель, особо заморачиваться не стали. Поверхность плоская, в том смысле, что никакого 2,5D стекла тут нет, так что защитную плёнку клеить очень просто.

Связь

Слот под пару nanoSIM на месте, работают GPS и GLONASS, Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11n, подключается телефон через microUSB для передачи файлов на компьютер. LTE и band 20 у нас работают, что ещё добавить, не знаю, приём нормальный.

Звук

Звук в наушниках спокойный, какой-то изюминки тут нет, а жаль, раньше Meizu славились музыкальными плеерами. Получить недорогой телефон с качественным звуком было бы интересно, а так – просто обычный, как все. Динамик не очень звучный, похрипывает на максимуме, вибрация чувствуется хорошо.

Камера

Фронталка – 5 мегапикселей, основная – 8. Как снимает? Как и положено бюджетному телефону, «на троечку», автофокус есть, вспышка-фонарик тоже на месте. Камера небыстро запускается, на первое включение уходит секунд 5 — многовато. Потом приложение стартует быстрее, время сокращается в 2 раза, пока программа висит в памяти.

Батарейка

3000 мАч – это по современным меркам не так уж и много, но начинка тут не прожорливая, вот и выдерживает телефон нагрузку в бенчмарке PC Mark07 на протяжении нескольких часов, не уступая конкурентам. Meizu говорит о том, что на одной зарядке телефон проработает пару дней. Учитывая энергосберегающие функции оболочки Flyme, я в это верю.

Чего не хватает?

Нет сканера отпечатков пальцев. Нет NFC. Нет функции быстрой зарядки. Нет 2,5D-стекла. Добавил бы вместо USB Type-A более современный Type-C. Хочется Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц.

Мнение

Я думаю, что рассматривать Meizu M5c в отрыве от главного конкурента – Xiaomi Redmi 4A просто скучно. Я сделаю сравнительный тест, вот и выясним, кто же луДше. Сяоми или Мейзуня.

Пока же вывод простой. Meizu выпустила эдакий упрощенный Meizu M5 для тех, кто не слишком избирателен в характеристиках. Гики скажут: фу, как так можно жить. Не поверите, но сотни тысяч людей вообще не интересуются частотами Wi-Fi и не готовы переплачивать за навороченную камеру. А так пришёл в магазин, там лежит на витрине новый Meizu с хорошим ценником, увидел, пощупал, если понравился, то взял и купил. Ну а если запросы выше, то можно сравнить с аналогичными предложениями, ASUS и Samsung с похожими характеристиками будут стоить дороже. Конечно, остаётся вариант заказать самому из Китая, сэкономив на покупке, но это уже другая песня.

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