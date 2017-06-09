Когда что-то идет не так, не ищи причины, а найди виновных. Именно по такому пути решили пойти студии Disney и Paramount после того, как их первые летние блокбастеры не собрали ожидаемую кассу.

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» при бюджете в 230 млн долларов заработали в США всего $62 млн в первый уикенд вместо ожидаемых 80-85 млн. У Paramount с их перезапуском «Спасатели Малибу» дела обстоят ещё хуже — запланировали $40 млн при бюджете в $69 млн, а фильм еле-еле наскреб $18 млн за первые 3 дня проката.

И кто же по мнение голивудских студий виноват в таких результатах? Возможно, поднадоевшая многим пиратская франшиза, в которой каждый следующий фильм оказывался хуже предыдущего? А может дело в бесконечно одинаковых ужимках Джека Воробья? А что, если для «Спасателей Малибу» была выбрана неправильная стратегия рекламной кампании, в которой ставку зачем-то пытались сделать на привлечение женской аудитории? Хотя все прекрасно помнят, на что мы смотрели, когда по телевизору показывали очередную серию о группе в красных купальниках.

Верный ответ — виноваты критики и сайты-агрегаторы, а самый злой и плохой — rottentomatoes.com. Во-первых, он наиболее популярен среди подобных сайтов, а во-вторых, из-за системы подсчета процент положительных рецензий на нем, как правило, ниже, чем на metacritic.com . Для сравнения, у «Спасателей Малибу» на томатах 20% положительных рецензий, а на метакритике — 38%. При этом аудитории сайта фильм понравился и 67% поставили ему лайк со средним рейтингом 3.7 из 5.

Представители студий заявляют о том, что до публикации рейтинга на томатах перепродажа билетов шла очень активно, и они даже планировали перевыполнить план по прибыли, но как только появился рейтинг, все их надежды пошли прахом.

По слухам, подобная ситуация сильно напрягает киноделов, они даже готовы отменить предварительные показы для критиков. Пусть смотрят вместе со всеми в день выхода фильма в широкий прокат и не портят малину.

Интересно и то, что rottentomatoes.com принадлежит одному из крупнейших в США сервисов по продаже билетов — fandango.com, и транслируя на него низкие рейтинги компания снижает и свои собственные продажи.

Скорее всего, открытой конфронтации не будет, так как авторы рецензий действительно имеют немалое влияние на американский прокат. Например якобы именно они недавно закопали «Меч короля Артура», который получил всего 29% положительных рецензий и не отбил свой бюджет.

Warner Brothers после провала стоически промолчали, и вот их Чудо-женщина с 93% положительных рецензий, и при этом собирает отличную кассу. А кто знает, как оно было бы, если бы студия поступила бы иначе? Критики ребята довольно обидчивые.

С другой стороны, есть немало фильмов с отвратительной критикой и отличным сборами — фактически любая комедия с Адамом Сендлером, а обласканный «Безумный Макс: Дорога ярости» еле отбил свой бюджет.

Примеры есть разные и вывести прямую зависимость между критикой и сборами фильма получается только у киностудий, и то когда им это нужно.

Создается впечатление, что маркетинговые отделы студий, получив гневные письма от начальства, банально решили оправдаться. Например, недавний провал «Алисы в зазеркалье» объяснили плохим имиджем Джонни Деппа, который в тот момент был посреди скандального бракоразводного процесса. Отмазка из серии: я опоздал на работу, потому что были пробки. Но если с Алисой речь шла об убытках в $170 млн, то сейчас оба фильма однозначно отобьют свой бюджет и более того, принесут немалую прибыль, которая, возможно, окажется чуть ниже запланированной.

Сборы Пиратов в мире перевалили за $500 млн, а Спасатели подняли $69 млн. Плохо лишь то, что авторы бесконечных сиквелов явно не планируют прислушиваться к часто справедливой критике, а в следующем провале обвинят, например, IMDB. Нашим же маркетологам и вовсе не о чем беспокоится, есть давно работающая схема — на первых порах накрутил рейтинг кинопоиска, написал десяток-другой положительных рецензий там же и все — сиди жди переполненных залов. Ляпота.

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