За 2,5 часа Apple на WWDC 2017 представила iOS 11 и macOS High Sierra, колонку HomePod, обновленные MacBook Pro и iMac, шикарный Mac Pro, тут были софт и железо. Но Apple могла бы показать ещё больше, вот список из трёх пунктов, который бы она могла реализовать.

Внешний монитор с Thunderbolt 3 для MacBook Pro

Apple выпускает прекрасные экраны, новые iMac и iMac Pro тому подтверждение, поддержка профиля P3 – замечательная вещь, на старые дисплеи смотреть и не хочется. Прекрасны и iMac с 21,5-дюймовыми 4K-экранами, и 27-дюймовые iMac с 5K. Всё замечательно, но почему нет такого же чудесного монитора Apple?

Как и многие, я скрестил пальцы, надеясь на продолжение Apple Thunderbolt Display. Через Thunderbolt 3 можно заряжать компьютер, передавать видео и прочие данные, всё по одному кабелю, удобная штука. Но пока этот стандарт запомнился лишь неудачным запуском мониторов LG.

Думаю, многие ждут внешний монитор такого же качества, как Apple добавила в iMac. Возможно, Apple откладывает его выход до анонса Mac Pro, но это как минимум ещё год ожидания.

Внятные идеи для развития Siri

Siri расправила плечи с появлением HomePod, стала общаться более человечным языком, но она по-прежнему отстаёт от Alexa у Amazon и Google Assistant, Google Home и Amazon Echo — серьёзные соперники. Напротив, Siri знают как не самого толкового помощника, который не всегда распознает запросы и команды с первого раза. Возможно, что недостатки преувеличивают, но то, что многие отказываются от её использования в айфонах, факт. Просто потому, что она с трудом выполняет даже самые простые задания, быстрее сделать это самому, по-старинке, своими руками.

Похоже, что Apple активнее стала заниматься разработками в области искусственного интеллекта, понимая, что это — важная часть устройств ближайшего будущего, будь то телефоны, колонки или другие устройства. Но со стороны не понять, куда она вообще движется.

Экосистема вокруг USB-C

Apple быстро приняла новый стандарт, вначале появился MacBook с новым разъёмом, потом MacBook Pro, а теперь и iMac дополнили новыми портами. Понятно, что Apple верит, что USB-C станет единым стандартом в будущем, заодно видно, что Apple не слишком беспокоится на тот счёт, что вы подключаете через этот разъём. Поясняю.

Apple выпустила MacBook Pro без привычного разъёма USB-A, заменив на USB-C под предлогом того, что производители аксессуаров быстро заполнят рынок необходимыми переходниками. Некоторые вышли, некоторые — нет.

Презентовали внешнюю видеокарту, которая позволит окунуться в мир дополненной или виртуальной реальности на Mac, которая подключается через USB-C. Да, это круто, но большинству пользователей эта штука ни к чему, у людей иные запросы.

К слову, где переходник на HDMI, который бы поддерживал 4K и 60 Гц от самой Apple, а не сторонних поставщиков? Она выпустила переходники на USB Type-A, VGA, Thunderbolt 2. В итоге появилось целое царство переходников, которое сложно назвать рекламой для USB-C.

Источник: Slashgear

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