Небольшая статья на тему того, куда идут современные IT-лидеры индустрии, что с ними не так и чего общего между крупнейшими брендами и подростками, заинтриговала меня. Я подумал, что вам тоже будет интересно узнать нетривиальное мнение и предлагаю потратить несколько минут на чтение.

10 лет назад пятёрка лучших IT-компаний стоила $577 млрд, она состоит из Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Facebook. Сейчас они оцениваются в $2,9 трлн, а это больше, чем топ-10 IT-компаний в 2007 году. Кроме того, они сидят на горе из денег: в конце 2016 года их суммарная прибыль составляла в районе $96 млрд. За небольшой срок из гаражных самоучек-стартапов они превратили в гигантов мировой экономики.

С такой-то силой и потенциалом они стали объектом внимания для всего мира. Список возможных оплошностей увеличивается с каждым днём. С одной стороны, их ругают за повышенный интерес к частной жизни и нарушение прав личности, несправедливые принципы найма сотрудников, публикацию фейковых новостей. С другой стороны, их обвиняют в отставании от жизни, скучных продуктах, создании бесполезных устройств.

В этих утверждениях есть доля истины. Власть развращает, как все мы хорошо это знаем. Вот почему так важно обратить внимание на аморальное поведение, как только оно становится заметным. Чем чаще общество даёт понять плохим друзьям-программистам, что их поведение неприемлемо, тем скорее наступят перемены. Ну и необходимо регулировать деятельность гигантов IT-мира должным образом.

Но и стоит помнить, что из-за такой критики, можно потерять будущие перспективы, помните старых властителей мира? Табак. Автомобили. Нефть. Финансы.

Да, IT-компании должны уделять больше внимания правам мужчин и женщин, не ущемлять представителей других рас. Хотя они и не вредят здоровью, навязывая рак лёгких и покрывая это, отказываясь прекращать продажи товаров, опасных для жизни. Не выпускают они и софт для того, чтобы обмануть природоохранные учреждения по части вредных выборосов.

Возможно, IT-компаниям нужно приложить больше сил для того, чтобы потушить потоки ненависти в интернете. Но они не уничтожали тропические леса, не заигрывают с диктаторами и не становятся причиной глобального экономического кризиса, за который приходится расплачиваться всем остальным.

Давайте посмотрим на это иначе. Такая маленькая группа людей сколотила огромное состояние, это нужно исправить. Это управленческая проблема, но если бы пришлось выбирать, чьими грязными руками пришлось бы управлять мировой экономикой, то кого бы вы предпочли?

Этих?

Этих?

Или этих?

Сотрудники IT-корпораций обычно очень приятные люди. СМИ про это не любит рассказывать, уделяя больше внимания тому, что создаёт зловещую атмосферу или позволяет посмеяться над их глупостью. Вот поэтому мы читаем, что Google платит меньше женщинам-сотрудникам, чем мужчинам, что Tesla запугивает профсоюзы. Нам не рассказывают о мобильных платёжных системах, созданных для того, что иммигранты могли пересылать деньги домой на Филиппины. Или о тех добровольцах, что передают женщинам в Иране запрещённую законами информацию через приложения, якобы отслеживающие биологические циклы. Или про алгоритмы, которые нам понадобятся для запуска возобновляемых источников энергии, когда придёт пора решать вопрос глобального изменения климата. Сюда же относится софт для распознавания рака кожи, диагностики аутизма и отслеживания браконьеров. Всё это становится возможным благодаря технологиям.

Только гики строят безопасные беспилотные машины, изобретают батареи, запускают спутники для слежения за добычей рыбы, развивают бесплатные обучающие платформы, разрабатывают более эффективные системы освещения для закрытых ферм, выращивают мясо в лаборатории для защиты животных, печатают протезы, создают роботов-адвокатов по делам беженцев, лечат посттравматические синдромы через виртуальную реальность, возвращают зрение слепым.

Когда в последний раз хоть один нефтяной магнат, финансовый холдинг или автомобильный производитель с богатой историей пытался сделать что-нибудь из этих вещей?

Вместо того, чтобы считать IT-компании тиранами, их стоит воспринимать заплутавшими подростками. Пусть они достигли физической зрелости, но им ещё нужно вырасти эмоционально. Они ужасно ведут себя по отношению к представителям противоположного пола. Они дают глупые названия своим компаниям и своим продуктам, зачастую они вообще не понимают, как устроен мир. Когда они ведут себя плохо, то им нужно говорить об этом и предупреждать, что такое поведение неприемлемо.

Однако, как и подростки, которых ведут в нужном направлении, они могут совершать невероятные вещи, ведомые идеалами и эмоциями. Они верят, что группа странных гиков-ботаников может собраться и создавать удивительные вещи на благо общества. Это очень важная и ценная идея должна сохраниться, её нужно поддерживать.

Всё, что нужно IT-компаниям – сильная направляющая рука и некоторые нравственные ценности. Ну и возможно, чуть меньше критики и чуть больше благодарности.

Источник: Future Crunch

Источник