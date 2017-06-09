Суббота, 10 Июня

Эврика! Поддержка lossless в iOS 11 спустя столько лет

09.06.2017 7:45 12

Было время, когда в интернете активно спорили на тему: годится ли айфон для прослушивания музыки или нет. Стоит ли его покупать меломанам или это будут выброшенные в помойку деньги. В качестве аргументов говорили о том, что MP3 или AAC – это отстой, то ли дело FLAC, формат без потери в качестве. Но Apple мыслила по-своему, предлагая использовать ALAC – собственный формат несжатого аудио. Понятно, что широкой популярности он не получил, при желании можно сконвертировать один формат в другой, но то, что было можно в начале 2000-х годов, забыли через 15 лет.

Вообще, к чему заморачиваться поддержкой лишних форматов, если пользователь радостно слушает песни через простенькие EarPods, не особо заморачиваясь по поводу качества? Большинству нравится, вот и славно.

Так было до недавного времени, зато в iOS 11 любителей качественного аудио ждёт сюрприз. На Reddit раскопали, что новое приложение Файлы научилось распознавать FLAC, так что телефон играет музыку, доселе неизвестного широкому кругу пользователей продукции Apple формата.

Расцветут ли всевозможные сторонние плееры? Маловероятно, потому что они и так уже есть, взять для примера приложение VOX, горячо любимое ценителями хорошего звука. Тут и поддержка FLAC с APE, поддержка музыкальных сервисов вроде SoundCloud, а также эквалайзер.

Тогда зачем Apple добавляет поддержку FLAC на системном уровне? Задумала раздел для меломанов в Apple Music с максимальным качеством? Пока что в Apple Music проиграть такие файлы нельзя, но раньше айфоны и видео записывать не умели, потом же научились.

Почему бы и нет, Apple хорошо зарабатывает на сервисах, можно было бы предложить и новую услугу для ценителей звука. Правда, это сразу же ударит по объёмам трафика, но фанатов аудио это не испугает. Как раз и iPhone лишился 3,5-мм разъёма, звук по цифровому Lightning, через совместимые наушники, должен быть, что надо. Вот только и наушников таких маловато, и сейчас в моде Bluetooth. А это сразу приводит к потерям в качестве. Какой-то нелогичный шаг получается.

Источник: The Verge

Источник

В чём проблема IT-гигантов Apple, Microsoft или Google?
Как информатор, выступающий против АНБ «спалился» по модели своего принтера?
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.