Было время, когда в интернете активно спорили на тему: годится ли айфон для прослушивания музыки или нет. Стоит ли его покупать меломанам или это будут выброшенные в помойку деньги. В качестве аргументов говорили о том, что MP3 или AAC – это отстой, то ли дело FLAC, формат без потери в качестве. Но Apple мыслила по-своему, предлагая использовать ALAC – собственный формат несжатого аудио. Понятно, что широкой популярности он не получил, при желании можно сконвертировать один формат в другой, но то, что было можно в начале 2000-х годов, забыли через 15 лет.

Вообще, к чему заморачиваться поддержкой лишних форматов, если пользователь радостно слушает песни через простенькие EarPods, не особо заморачиваясь по поводу качества? Большинству нравится, вот и славно.

Так было до недавного времени, зато в iOS 11 любителей качественного аудио ждёт сюрприз. На Reddit раскопали, что новое приложение Файлы научилось распознавать FLAC, так что телефон играет музыку, доселе неизвестного широкому кругу пользователей продукции Apple формата.

Расцветут ли всевозможные сторонние плееры? Маловероятно, потому что они и так уже есть, взять для примера приложение VOX, горячо любимое ценителями хорошего звука. Тут и поддержка FLAC с APE, поддержка музыкальных сервисов вроде SoundCloud, а также эквалайзер.

Тогда зачем Apple добавляет поддержку FLAC на системном уровне? Задумала раздел для меломанов в Apple Music с максимальным качеством? Пока что в Apple Music проиграть такие файлы нельзя, но раньше айфоны и видео записывать не умели, потом же научились.

Почему бы и нет, Apple хорошо зарабатывает на сервисах, можно было бы предложить и новую услугу для ценителей звука. Правда, это сразу же ударит по объёмам трафика, но фанатов аудио это не испугает. Как раз и iPhone лишился 3,5-мм разъёма, звук по цифровому Lightning, через совместимые наушники, должен быть, что надо. Вот только и наушников таких маловато, и сейчас в моде Bluetooth. А это сразу приводит к потерям в качестве. Какой-то нелогичный шаг получается.

Источник: The Verge

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