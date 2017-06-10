«Случайная» и частичная блокировка Telegram из-за банальной оплошности и уязвимости в механизмах Роскомнадзора оказалась лёгким баловством. Случилось то, что могло случиться с любым из сервисов, только дело не шуточное — POS-терминалы Сбербанка России перестали работать, предположительно по той же причине.

В список заблокированных сайтов попала система 3D Secure и банки. Представьте себе ущербность всей ситуации. Змея начинает «поглощать» сама себя. Неужели Роскомнадзору не хватило очень громкого сигнала «колокольчика» на примере Telegram? Дело дошло до финансового сектора. Что может быть хуже? Блокировки оборонного комплекса?

Теория о том, что причина отказа терминалов Сбербанка произошла именно по вине, не устранённой уязвимости в механизме Роскомнадзора, была выдвинута Александром Литреевым, ведущим канала в Telegram «Сайберсекьюрити и Ко.». Так же эту информацию подтверждают знакомые специалисты Григория Бакунова, который является директором распространения технологий в «Яндексе».

Александр Литреев получил анонимное письмо со списком IP-адресов заблокированных сайтов. Угадайте, что в нем? Там более сотни «апишников» системы 3D Secure, она используется банками для проведения интернет-платежей.

Сбербанк оперативно устранил проблему, но не стал озвучивать реальную причину.

Вот в такое время живём, хорошо, что доктора или пожарных вызываем до сих пор по телефону, иначе уже была бы угроза большого масштаба. А вы на всякий случай храните под подушкой немного наличности и запишите любимые фильмы и сериалы на жёсткий диск и болванки, иди и гадай, что ждёт впереди.

Источник TJ

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