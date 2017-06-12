Не знаю, как вы, а я вот жду релиз Essential Phone. Никаких надежд на успех не питаю, но любопытство берет верх. Такой себе смартфон в стиле «think different». И как человек, который следит за всеми новостями компании, потираю руки, жду и отслеживаю отправную точку продаж этого устройства.

Предзаказ уже можно сделать на официальном сайте компании, но поступила новость о том, что Энди Рубин, по какой-то причине, решил сделать Essential Phone мало того, что эксклюзивом мобильного оператора, так ещё и не самого крупного – Sprint.

У меня в городе логотип Sprint довольно популярен, так как до сих пор есть местечковый мобильный оператор, который предлагает услуги связи по стандарту CDMA. Так вот, поголовное большинство трубок ввозимых в Одессу, сами знаете каким способом, идут с логотипом Sprint, это и смартфоны, и мобильные точки доступа.

Американцы задаются вопросом, почему Рубин делает ставку на этого мобильного оператора и называет его «связью будущего».

Хотя есть и другая предполагаемая причина. У Рубина есть друг, генеральный директор SoftBank, который базируется в Японии. Этот банк владеет 83% компании Sprint. Видимо таким маленьких конгломератом, Рубин пытается пробить нишу и как сам он говорит, дать жару «дуополии» в лице Samsung и Apple.

По предварительной информации, в магазинах Sprint смартфон появится даже раньше, чем у людей, которые сделали предзаказ. Конкретная дата не уточняется. Так же не говорится на каких условиях и при каких контрактных обязательствах можно будет приобрести смартфон.

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