Популярная телекоммуникационная компания Tele2 в этом году запустила новый тариф «Классический», в котором нет абонентских взносов, и который позволяет общаться при помощи мобильной сети, а не с помощью всемирной паутины. На официальном сайте оператора вы можете более подробно познакомиться с условиями тарифа и подключиться к нему, оплачивая разговоры в домашнем регионе за минуту по 1,5 рубля. Во многих городах будет использоваться поминутная тарификация, однако в некоторых областях тариф считается по секундам, к примеру, в Краснодарском крае.

Текстовое сообщение на территории России будет стоить вам 1,5 рубля, а мультимедийное сообщение – 6,5 руб. В этом тарифе выход в Интернет обойдется дороже, чем в других пакетах услуг. Дополнительные 10 мегабайт интернет-трафика будут стоить пользователем 15 руб., а за 1 потраченные мегабайт за 24 часа в Российской столице придется заплатить отдельно 1,5 руб. Это одно из самых дорогостоящих предложений данного оператора, поэтому тариф теле2 классический рекомендуют тем, кто собирается больше использовать мобильную связь, а не мобильный интернет. При этом, вы сможете звонить в Балтийские или европейские страны всего за 49 руб. за минуту, а также в другие мировые государства за 69 руб.

Выходить на связь по спутнику можно за 240 руб. — именно сколько будет стоить минута разговора. Цены в некоторых регионах будут отличаться, например, Самара, Волгоград и Нижний Новгород обойдутся дешевле, нежели другие регионы примерно на 5 руб. в минуту. Такой тариф можно подключить в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Новосибирске, а также в Нижнем Новгороде и в Самаре, в Омске, в Краснодаре и Красноярске, в Сочи, Курске, Перми, Челябинске и в Волгограде. Присоединиться к условиям пакета можно, как в офисах компании Tele2, в отделах продаж, так и дома, сделав звонок оператору. Стоимость подключения зависит от региона и обойдется примерно 40-50 руб., в том случае если за последний месяц вы ни разу не изменяли тариф. Заказать подключение услуги можно при помощи команды *630*8# и клавиши вызова. Позаботьтесь о том, чтобы на вашем счету было не меньше 40 рублей, ведь после подключения услуги эта сумма спишется с вашего кошелька. Если вы будете подключать тариф классический через сотрудника в офисе продаж компании Tele2, не забудьте прихватить с собой паспорт, так как сотрудник вправе его потребовать у вас как у владельца сим-карты.