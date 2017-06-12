ВКонтакте — крупнейшая российская социальная сеть, которой пользуются миллиарды людей по всему миру. В некоторых странах доступ к сети может быть заблокирован, поэтому если вам необходимо купить аккаунт для коммерческих целей, продаж, популяризации бренда или общения приобретайте исключительно страницы, зарегистрированные на территории вашего государства. В противном случае придется использовать прокси для доступа на сайт. В интернет-магазине greenshot можно приобрести аккаунты, а также присоединиться к магазину и сотрудничать как поставщик, получить скидку или круглосуточно задать любой вопрос, заменить невалидный аккаунт, получить гарантию на покупку в течение 20 минут.

Если вы уже приняли товар, его нельзя вернуть, то же самое касается пабликов прокси и чекнутых аккаунтов с помощью пабликов-чекеров. Ознакомьтесь с правилами сотрудничества с магазином прежде, чем делать покупку, ведь незнание информации не освобождает вас от ответственности и не позволит вам в дальнейшем купить аккаунты. Делайте такие приобретения только в том случае, если вы четко знаете, для чего вам нужна страница и понимаете, как ею пользоваться. В случае обнаружения нерабочих vk-страниц можно написать в техническую поддержку, отметить свой номер заказа и дождаться замены.

Чтобы купить Аккаунты Вконтакте, заходите в интернет-магазин из России, который пополняется аккаунтами VK ежедневно. Поскольку сейчас зарегистрироваться в этой соцсети можно только, привязав свой личный номер телефона, очень многие нуждаются в приобретении дополнительных учетных записей для разных нужд, и с этим может помочь наш магазин. В рубрике часто задаваемых вопросов вы узнаете, можно ли оплатить покупку аккаунта при помощи Яндекс Денег или WebMoney и поймете, что оплата принимается только через QIWI кошелёк, а также познакомитесь с такими терминами как активы, ретривы и неактивы. Если вы ошиблись с платежом и перевели деньги на номер телефона, читайте внимательно правила, ведь средства должны быть начислены на qiwi-wallet, в противном случае вам никто не сможет помочь после отправки финансов в пустоту. При покупке аккаунтов минимум можно приобрести 5 страниц. Вы не можете купить 3 или меньше учеток ВКонтакте. Если вы оплатили аккаунты, но они не пришли вам на почту, не забудьте проверить сделку и дождаться пока файл загрузится на ваш ПК. Чаще всего именно в загрузках следует искать нужный файл.