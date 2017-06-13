Как делаются рейтинги приложений, накручиваются тысячи лайков и создаётся видимость популярности в сети? Клик-фермы – один из инструментов, который позволяет раздувать виртуальные показатели.

В Тайланде недавно прошла зачистка, в результате которой удалось раскрыть подробности работы такого механизма.

Газета Bangkok Post сообщает, что тайская полиция провела рейд в одном из арендованных домов возле камбоджийский границы. Три китайца соорудили клик-ферму в доме, разместив в стенах домов металлические стойки, на которых были закреплены сотни смартфонов iPhone 5s, 5C и 4S подключённые к компьютерам. Было изъято 474 iPhone и 347 200 не использованных сим-карт, и 10 ноутбуков.

Изначально полиция думала, что совершила рейд на мошеннический колл-центр, в итоге выяснилось, что трио китайцев содержат сеть ботов для WeChat, самой крупной социальной сети Китая.

Подозреваемые отказались называть имя компании, которую обслуживали, эта же компания предоставила им телефоны и платила около $4500 в месяц за услуги.

В обязанности фермы увеличение популярности некоторых товарных позиций в самом WeChat и создание фиктивной активности на страницах товаров. Ферму построили в Таиланде из-за дешёвых тарифов на использование сотовой связи в стране.

Полиция рассматривает вопрос о том, как мужчины могли ввезти так много смартфонов в страну и приобретать такое большое количество локальных сим-карт, которые по закону обязаны сохранять данные пользователей после активации.

Вот приблизительно так работает схема по накрутке рейтингов, WeChat всего лишь яркий пример не самой простой реализации такой фермы. Сим-карты с реальными номерами телефонов предназначались именно для китайской социальной сети в которой обязательна привязка реального номера телефона. Другие социальные сети не требуют столь высоких затрат.

Источник