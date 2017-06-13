Sony одной из первых среди А-брендов решила убрать рамки в смартфонах, причем не во флагманах, а в середняках. XA и XA ultra пользовались определенной популярностью, за нестандартную внешность им прощали и средние характеристики,и не самый емкий аккумулятор и цену.

Вывод о популярности я сделал лишь по одной причине – у меня на столе лежит обновленная версия смартфона — ХА1. С обзором прошлогодней Xperia XA можете ознакомиться тут.

Согласитесь, вряд бы кто-то обновлял не популярный девайс. В компании поняли, что в 2017-м одними рамками никого не удивишь и для конкуренции с китайскими производителями стоит улучшать, то в чем они не очень сильны — камеру. Впрочем, обо всем по порядку.

Безрамочный и красивый

На первый взгляд поменялось немногое — всё тот же узнаваемый вытянутый силуэт, минимальные боковые рамки, дизайн стал чуть более угловатым, а верхний и нижний торцы теперь абсолютно плоские. (Тут вставить шутку о бывшей).

Но стоит взять единичку в руку, сразу отмечаешь боковые грани из металла, которого в конструкции предшественника не было от слова “вообще”. Хитрый трюк, благодаря которому в руке смартфон ощущается полностью металлическим.

Задняя спинка из шероховатого пластика, который не лучшим образом противостоит появлению мелких царапин, по крайней мере в золотистом цвете корпуса. В черном варианте пластик с софтач-эффектом, оставить отметины на нем будет сложнее.

Сканером отпечатка модель XA1 так и не обзавелась и понятно почему — из-за тонких рамок он банально не влезет в кнопку включения, а засовывать его на спину или еще куда поглубже в Sony не захотели. Зато японцы избавились от архаичного microUSB, теперь на нижней грани модный-молодежный USB-C и это хорошо. А вот динамик, расположенный, рядом с разъемом, особых изменений к сожалению не претерпел — средний по громкости и не очень по качеству.

Обычный экран

Пятидюймовый IPS дисплей занимает 71% передней панели и основное его отличие от XA это наличие олеофобного покрытия на защитном стекле. Можно было бы наехать на сони за разрешение 1280х720, но не особо хочется, так как для пяти дюймов его вполне достаточно.

Экран обладает хорошим запасом яркости и не плохой видимостью на солнце. В остальном типичный IPS ничего выдающегося, но и без особых нареканих. Хотя стоп, XA1 это кажется первый смартфон от Sony, у которого цветовая гамма по умолчанию не холодная или ледяная, а теплая. Если в цифрах — почти эталонные 6500 кельвинов, вместо привычных для Sony 8000-9000. Спасибо, хоть что-то теплое этим летом. Основной же недостаток дисплея — это завышенная минимальная яркость, в полной темноте читать текст на белом фоне не очень комфортно.

Запускаем бенчмарк

XA не претендовал на звание чемпиона по антуту, единичка тоже вряд ли порадует любителей считать попугаи. Место MTK Helio p10 занял Helio P20 со слегка повышенной частотой ядер, графикой Mali-T880 MP2, которая мощнее на 25%, объём оперативки вырос до 3ГБ, но кардинально это ничего не изменило.

61 тысяча в Антуту — это не то, чем вы будете хвастаться на форумах. Да, лучше, чем 40 тысяч в XA, но не более того. Зато это стабильные результаты которые вы получите и при десятом прогоне, так как частоты не падают даже после длительной, серьезной нагрузки. XA1 в отличии от предшественника практически не нагревается. Вполне закономерно — техпроцесс уменьшился с 28нм в Helio P10 до 16нм в P20.

Железо с учетом разрешения подобрано удачно и его более чем достаточно как для того, чтобы смартфон не тупил в повседневной работе, так и для игр. Например, в Танках на на максимальных настройках будет от 30 до 50 к/с и 45-60 к/с на средних.

Объем встроенной памяти вырос вдвое — до 32 ГБ, к тому же тут есть отдельный слот для microSD карт. Есть поддержка 5Ггц Wi-Fi сетей, но без стандарта ac. Bluetooth 4.2, но с поддержкой aptX, обладатели качественных bluetooth-наушников оценят.

Батарейка небольшая, но работает долго

Sony давно забросила гонку за объемом аккумуляторов, предпочитая добиваться нормального времени автономной работы оптимизацией. Я совершенно не удивился, когда обнаружил в XA1 ровно такую же батарею на 2300 мач.

Но если с ХА добиться обещанных двух суток работы было совершенно невозможно, тут до вечера дотянуть бы, то новой единицы вполне хватает на день при довольно активном использовании и на полтора при умеренном.

Итоговое время активности экрана — около 4.5 часов, а это часа на полтора больше чем у XA. Средние результаты, но глядя на ёмкость батареи, ожидаешь сильно меньшего.

Есть поддержка быстрой зарядки по стандарту PumpExpress 2.0, но в комплект такое ЗУ не входит…ну зато такая возможность имеется. В коробке же обнаружилась зарядка на 1.5А 5V и от нее смартфон заряжается около двух часов.

Можно похвалить Sony и, главное, MTK, процессоры которой раньше не могли похвастать хорошей энергоэффективностью, но вот быструю зарядочку в коробочку все же стоило бы положить.

Android почти новый, оболочка старая

Андроид 7.0 прикрыт фирменной оболочкой от Sony, и она слабо изменилась за последние пару лет. В начале своего жизненного пути она действительно была максимально похожа на голый андроид, но сейчас это уже не совсем так, пожалуй, пора бы задуматься об ее редизайне. Но как бы то ни было, она довольно удобна, быстро работает. Главное правило — не перегружать рабочий стол виджетами. Ах да, и галерея немного подтормаживает, перелистывая тяжелые снимки.

Камера от старого флагмана

Впрочем, там есть чему подтормаживать — разрешение камеры выросло с 13 до 23 мегапикселей. В Sony пошли на довольно смелый шаг, фактически в XA1 установлен модуль от флагманской Xperia Z5. Сенсор IMX300 размера 1/2.3″ , широкоугольная оптика 24мм со светосилой 2.0 — всё это звучит как минимум неплохо, но как снимает?

А снимает даже немного лучше, чем Xperia Z5, например улучшилась резкость по краям кадра. Фотографии при хорошем освещении детализированы, еще бы тут же 23 мегапикселя, с широким динамическим диапазоном и традиционной соневской обработкой с повышенной насыщенностью цветов и контраста.

На мелких деталях заметны следы работы алгоритма по повышению резкости, иногда сильнее, чем хотелось бы. В помещении или вечером детализация снижается, однако шумодав особо не лютует и не превращает снимок в акварель, так что даже в сложных условиях можно сделать качественную фотографию пусть и не всегда с первого раза. Скорость и точность фазового автофокуса — мое увОжение.

Видео XA1 пишет в full hd при 30 к/с, тут хвалить не за что — шумновато, не очень детализировано, ну по крайней мере плавно.

Фронталка на 8 мегапикселей — норм при хорошем освещении, в авто режиме работает постоянное сглаживание кожи, если это не устраивает, можно перейти в ручной режим.

В целом камера порадует, если вам импонирует подход с некоторым приукрашиванием действительности. Если брать в рамках среднего класса то тут XA1 окажется в числе лучших. Плюс кнопка для запуска и спуска затвора.

Мнение

Правда, именно с определением класса, а точнее, с позиционированием XA1 и возникает основная сложность. На данный момент анонсирована цена смартфона — 22 900 рублей, всего на 1000 дешевле более мощного Xperia X у которого, к слову, такая же камера. В любом случае с трансформацией симпатичного бюджетника в крепкого и не менее симпатичного середняка японцы справились, а цена…It’s a Sony, not Xiaomi.

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