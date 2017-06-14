Продажи продуктов Google – это всегда засекреченные данные. Компания собирает чужую информацию, а вот свою разглашать не торопится. Но пытливые умы все равно доберутся до истины.

В начале года мы делали ставки на то, как будет продаваться смартфон Google Pixel, беря во внимание многомиллионные рекламные бюджеты в США, вирусность, хайп и всё то, что сопровождало этот смартфон.

Первые результаты известны, добыты они довольно оригинальным образом. Google Play Market сам выдал всю информацию по загрузке приложения, которое является эксклюзивом для Pixel’я – Pixel Launcher.

Логично предположить, что количество загрузок приложения, которое можно поставить только на Pixel, равно количеству телефонов на руках у пользователя. Конечно, будут погрешности, но не слишком значительные, не такие погрешности, от которых бы зависел показатель динамики продаж.

Итак, на днях приложение Pixel Launcher преодолело отметку 1 млн загрузок. Дальше уже посчитать сложно, Google не отображает точных данных загрузок. После отметки в 1 млн. скачиваний приложение переходит в статус от 1 млн до 5 млн скачиваний. Остаётся лишь ждать, пока цифра перевалить за 5 млн.

Миллион проданных Google Pixel это много или мало? С точки зрения рыночной конкуренции – это вообще ничего. Этот показатель никак не может повлиять на статистику и долю продаж смартфонов. За 8 месяцев Google Pixel продали 1 миллион смартфонов, а Apple продаёт за 4 месяца 40 миллионов.

Гики и энтузиасты говорят, что для такого нишевого телефона это хороший показатель, ведь смартфон не для всех, так ещё и стоит дорого. Доля правды в этом есть, но в любом случае – это капля в море и назвать успешным такой выход Google на рынок нельзя.

Пример Google Pixel очень важен, он в полной мере отображает то, насколько трудно сейчас запустить новый продукт и добиться успеха, даже если сам продукт первоклассный. У компании есть практически неограниченный финансовый и любой другой ресурс, но даже это не даёт гарантии успеха.

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