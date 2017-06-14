Ману Гулати, микро-архитектор Apple, участвовал в разработке чипов компании в течение почти восьми лет, только что присоединился к Google.

Пока Apple работает над своим кампусом и самоуправляемыми автомобилями, у неё на глазах самый сильный конкурент перенимает лучших инженеров.

Зачем Google понадобился разработчик процессоров Apple? Ответ очевиден — создание собственной архитектуры. Это любопытно, ведь сейчас лучшим решением для любого Android-смартфона стали процессоры Qualcomm, а попытки других компаний использовать собственные чипы расцениваются неоднозначно. Если у вас будет выбор, купить один и тот же смартфон на разных процессорах, к примеру Samsung, то с большой долей вероятности вы выберете именно топовый Snapdragon.

Если Google создаст собственный смартфон на собственном процессоре, круто оптимизировав его под Android, то остальные смартфоны на их операционной системе де-факто можно назвать отстающими.

Смотрите какая тенденция, слухи о том, что Google планирует создавать собственные процессоры берут своё начало ещё с 2015 года. В этом году было объявлено, что Google инвестирует $880 млн. в LG Display.

Все намекает нам на то, что Google всерьёз кидается в железную гонку. А зачем Google собственные железки? Для массового сбора информации, видимо, работа поисковой системы Google и Android на сторонних устройствах не даёт в полной мере развернуться машине злого гения.

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