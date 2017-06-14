На стене в вашем личном тронном зале 120-дюймовый телевизор выглядит как фоторамка? Устали всматриваться в такой жалкий экран? Хорошие новости – стартовал предзаказ на телевизор с 6,65-метровой диагональю C SEED 262. Компания давно выпускает видео-бигборды, и вот наконец-то решились затащить один из своих продуктов в дом.

За символическую сумму в $549 000 получите самый большой в мире 4К телевизор, правда, с разрешением всего 4096 х 1716 точек. Это ниже, чем у любой 4К «балалайки» из М.Видео по соседству.

Впрочем, этого разрешения хватает для вполне комфортной плотности точек 16 ppi. Думаю, метров с 10 картинка будет отличной, несмотря на то, что расстояние между пикселями тут 1.5 мм. А вот если у вас до экрана метров 5-6, тогда лучше воздержитесь от покупки C SEED 262.

Максимальная яркость составляет приличные по современным меркам 800 нит, в таком режиме телевизор потребляет 11.5 киловатт, но это будет проблемой, если в вашем доме старая проводка. За подсветку отвечают 7 миллионов светодиодов, а судя по заявленной контрастности 5000:1 C SEED, к сожалению, не реализовала функцию локального затемнения. Видимо по этой же причине ничего не сказано и поддержке HDR, зато количество отображаемых цветов впечатляет – 281 триллион.

Несмотря на ширину в 6 метров и высоту почти в 3 метра, на корпусе не нашлось места для многочисленных HDMI-входов – их тут всего три штуки, причём только один поддерживает 4К-сигнал. Для одновременного подключения PS4 Pro и Blu-Ray придется докупать ресивер. Зато сэкономите на акустике — новинка оснащена 6 динамиками по 250 ватт каждый с поддержкой окружающего звука 9.1.

Смарт-функции не заявлены, но судя по наличию RJ-45 порта, есть надежда на использование C SEED 262 с UHD медиа-сервером, плюс пара USB для флешки с рипчиками, так что, в целом, по параметру “всеядность” — зачет.

Площадь экрана составляет 15 квадратных метров, поэтому выключенный телевизор закрывает автоматическая тканевая шторка, дабы вы не повредили его пробкой от шампанского. В презентационных материалах демонстрируют картину в золотой в раме, но возможно, производитель может пойти навстречу покупателю и заменить ее на что-то более современное.

Стоимость не включает в себя доставка в установку, за это придется доплатить еще 35 000$. Не совсем понятно, сколько будет стоить поднять телевизор на этаж в домах без грузового лифта, но с учетом веса в 800 килограммов, возможно, придется немного доплатить.

Интересно сколько C SEED 262 будет продано, ведь за его стоимость можно организовать полноценный кинотеатр с лазерным 4К проектором…хотя если кинотеатр у вас уже есть, и вы просто хотите смотреть новости по утрам у себя на кухне, то почему бы и нет? Главное, чтобы стена замка выдержала.

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