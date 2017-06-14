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В интернет по паспорту: Госдума приняла новый законопроект

14.06.2017 15:30 6

Российские депутаты одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому работающие в нашей стране мессенджеры обязаны подтвердить личности пользователей. Заодно приняли и законопроект об обязательной проверке данных покупателей SIM-карт.
Первый проект поддержали 356 человек, а второй 396, но депутаты отметили, что технически Роскомнадзор не сможет отличить идентифицированных пользователей от тех, кто не прошёл это процедуру. Высказали мнение, что в итоге пользователи все равно обойдут это ограничение, а вся инициатива сведётся к лишней бюрократизации.

Если документ пройдет два чтения, его одобрят Совет Федерации и президент РФ, тогда пользователям мессенджеров придётся в обязательном порядке проходить процесс идентификации. Владелец сервиса (мессенджера) получит данные о пользователе от оператора связи. Также законопроект обязывает мессенджеры предоставить государственным службам возможность для рассылок.

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