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Microsoft проиграла по надёжности ноутбукам Samsung, Acer и Apple

11.08.2017 17:53 27

Microsoft проиграла по надёжности ноутбукам Samsung, Acer и Apple

Американское издание Consumer Reports вычеркнуло ноутбук Microsoft Surface из списка рекомендованных устройств для покупки. Казалось бы, ну не нравится редакции техника, ну и что в этом такого. Но для американцев Consumer Reports — это святое, бренды радуются, когда попадают в список одобренных вещей, а покупатели смело покупают рекомендованные товары. Но на этот раз линейка ноутбуков Surface лишилась почётного звания.

Причина простая — Consumer Reports опросило около 90 000 владельцев ноутбуков и планшетов, из которых около 25% заявили о том, что столкнулись с проблемами на втором году использования техники Microsoft. Они жалуются на внезапную перезагрузку, зависания на ровном месте, невнятный отклик тачскринов.

В опросе приняли участие владельцы 41304 ноутбуков, купленных в период с 2014 по первый квартал 2017 года. В результате Microsoft оказалась худшим производителем ноутбуков из 9 топовых брендов.

В свою очередь, Microsoft заявила, что не согласна с таким решением, объясняя это тем, что с каждым новым поколением устройств Surface, они становятся всё более качественными и надёжными. Зато Apple продукция оказалась лучшей, также в ТОП-3 производителей попали Samsung и Acer.

Тем не менее, Microsoft не понимает, почему новые устройства Surface лишились рекомендации, ведь статистики по использованию таких устройств почти нет. В свою очередь издание объясняет такую оценку тем, что и владельцы новых Surface Pro 4 и Surface Book жалуются на те же самые проблемы, что и пользователи гаджетов предыдущих поколений. Они расходуют заряд в режиме сна, самопроизвольно перезагружаются и тормозят.

Напомню, что Consumer Reports уже успела забраковать ноутбуки Apple в прошлом году. После того, как Apple получила негативную оценку своих трудов, компания выпустила обновленную прошивку, где устранила недостатки. В свою очередь издание заново протестировало технику и дало свою рекомендацию, все были счастливы.

В этом случае показательно то, что печатное слово по-прежнему имеет свою силу. Американцы доверяют оценке редакции, прислушиваются к нему. Это касается и потребителей, и самих производителей.

Источник: The Verge

Источник

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