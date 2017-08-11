В уютном мире IT-срачиков в последнее время довольно тихо. Samsung’и не взрываются, самоуправляемые Tesla люде не калечат, только и остаётся, что ждать новые айфончики и молиться, чтобы банки одобрили кредит.

Между тем из Америки всё-таки донеслись нескучные вести. Работник Google разослал по компании письмо, где написал свои размышления на тему женского пола. Дескать, дамам не место в одном ряду с мужиками, ну не заточены у них мозги под программирование, ну и понеслась.

Активиста, конечно же, на всякий случай уволили, а он между тем ведёт свою отчаянную борьбу. Он и в суд заявление подал, требуя компенсации за незаконное увольнение, и в соцсетях ведёт активную политику, выступая в качестве борца за правду. Например, вот его фотка из твиттера, где парень в Goolag-футболке смотрит грустными глазами.

#NewProfilePic pic.twitter.com/EaD4tKoH21 — James Damore (@Fired4Truth) 10 августа 2017 г.

Можно ли сравнивать работу в Google с ГУЛАГом? Американская корпорация предлагает комфортные офисы с бесплатным питанием, массажем и фитнесом, годовую зарплату на уровне $162 000, плюс разные возможности для самообучения для карьерного роста. Да, в ГУЛАГе всё так и было!

На самом деле — нет, рабский труд заключённых — позорное пятно в истории СССР, о котором неприятно вспоминать. А уж тем более странно сравнивать его с комфортными офисными условиями современных айтишников. С другой стороны, не все в курсе подробностей истории других стран и воспринимают ситуацию по-своему.

Источник: The Verge

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