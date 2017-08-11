Когда я сидел на презентации новинок от компании Ubtech, то вспомнил свое девство. То ли простуда сказалась, то ли тема была подходящая для ностальгии. Я завидую современным детям с iPhone и iPad, всякими дронами и умными игрушками. Во времена моего детства пределом мечтаний был педальный «Москвич», на нём я иногда катался в Нескучном Саду, куда ходил с родителями на выходные. Там работал прокат и мечта иногда становилась реальной.

Первой моей умной игрушкой был Луноход, его можно было запрограммировать, и он ехал к своей цели. Вот это была игрушка!

А теперь 2017 год, хочу рассказать о нескольких интересных новинках в мире робототехники, они понравятся не только детям, но и родителям.

Крупный китайских разработчик робототехники Ubtech привез в Россию несколько своих моделей.

Самый интересный экземпляр – робот Alpha 1 Pro, он не только умеет танцевать, но и повторяет множество сложных движений, которым его можно научить со своего телефона или планшета.

За механику отвечают 16 сервоприводов, двигается он как реальный человек, умеет даже вставать самостоятельно, если упал. А еще у него есть искусственный интеллект, такой андроид точно не останется незамеченным.

Кроме Alpha показали и новую линейку роботов- конструкторов. Теперь собранный конструктор не останется бездвижным объектом на полке. Линейка ASTROBOT продолжила серию роботов Jimu. Из набора можно собрать и запрограммировать трех персонажей: Astron, Rover и Astrobot, либо включить фантазию и собрать своего эксклюзивного исследователя космоса.

Пользователь может запрограммировать роботов, обучить их новым движениям или действиям, а это очень круто. Пользователи постарше могут сами писать код для роботов, поддерживается даже язык программирования Swift, разработанный Apple.

Здорово, что детям доступны такие игрушки, которые развивают не только моторику, но и вовлекают ребенка в изучение чего-то нового, дает стимул развиваться и самообразовываться, это очень круто.

Источник