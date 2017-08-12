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Sony Xperia не включается (не работает), что делать

12.08.2017 9:35 24

В данной статье мы рассмотрим решения проблем, которые иногда возникают при запуске смартфонов Sony Xperia. Типичное их проявление – либо полное отсутствии реагирования аппарата на использование клавиши включения, либо зависание на стартовой загрузочной картинке.

Если причина программного характера, можно произвести несколько действий, которые смогут реанимировать телефон без лишних трат и обращения к специалистам. Но если телефон получил какие-то механические повреждения, или искупался – самодеятельность может только повредить и наиболее актуальным будет обращение в ремонт - ru-sony.ru.

Первым делом, попробуем восстановить систему без потери данных: просто достаньте батарею на несколько десятков секунд и установите ее обратно. Попробуйте запустить Андроид просто клавишей включения. Дело в том, что временное отключение питания убирает дополнительные настройки запуска операционной системы, которые могут быть причиной сбоя.

Остальные способы, к сожалению, повлекут за собой стирание информации, которая не сохранена на карте памяти. Перед тем как приступить к ним обязательно проведите полную зарядку аккумулятора.

Способ первый: Восстановление Sony Xperia с помощью Sony PC Companion

Для этого вам понадобиться компьютер, на который необходимо установить программу Sony PC Companion. Очень удобная софтинка, с дружественным интерфейсом и наличием официальной поддержки, поэтом скачивайте ее из проверенных источников и смело используйте.

Sony Xperia не включается (не работает), что делать

Для наглядности пошаговое описание:

  1. Запускаем Companion
  2. Выбираем раздел Support Zone
  3. Запускаем кнопкой Пуск функцию «Обновление ПО»
  4. В появившемся окне выбираем «Восстановление телефона/планшета»
  5. Выбираем нужное устройство из списка, вы должны выбрать именно вашу модель, будьте внимательны!
  6. Соглашаемся со всеми запросами
  7. Зажимаем клавишу уменьшения уровня громкости подключаем телефон через интерфейс USB к ПК.
  8. Ждем окончания автоматического обновления программного обеспечения.

Способ второй: hard reset Sony Xperia.

Hard reset или жесткий сброс настроек до заводских умолчаний. Так как в нашей ситуации запуск телефона не происходит штатным образом и мы не имеем доступа к меню Андроида, и набору сервисного кода, запустим смартфон путем одновременного зажатия клавиши изменения звука (в зависимости от версии, это может быть + или -, попробуйте так и так) и включения питания.

Sony Xperia не включается (не работает), что делать

При появлении логотипа, отпустите кнопку питания и дождитесь появления меню recovery (см. иллюстрацию ниже), теперь достаточно воспользоваться разлом reboot и дождаться окончания сброса (в этот момент ни в коем случае не трогайте телефонный аппарат).

В итоге, для всех пользователей смартфонов любых марок и производителей будет хорошей рекомендацией делать регулярные бэкапы информации, а идеале «прикрепить» систему к облачному сервису, из которого вы всегда сможете легко извлечь нужные данные.

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