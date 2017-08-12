Человек, который не имеет собственного опыта создания сайтов, вряд ли сможет точно ответить на вопрос, как много времени может занять создание интернет магазинов на 1с Битрикс? Такой ответ не смогут дать даже профессионалы, ведь время, которое будет потрачено на создание подобного проекта, зависит от множества факторов. Тем не менее в этой статье мы попытаемся найти и обозначить все возможные аспекты, которые следует учитывать при создании любого сайта, будь то:

продающие страницы;

воронки;

визитки;

интернет-магазины;

landing page и т. д.

За основу возьмём стандартный сетевой магазин, который будет создаваться на 1с Битрикс. Основные этапы разработки и запуска полноценного сайта можно представить в виде следующего списка:

Планировка. На этом этапе происходит представление будущего проекта: зарисовки, записи, составление ТЗ на разработку. Выбор платформы для реализации задуманного, например, Битрикс. Больше информации о том, как происходит разработка интернет-магазинов можно найти здесь: http://www.divier.ru/uslugi/sozdanie_internet_magazina/. Работа с дизайнеров, который нарисует макет вашего сайта. Приобретение домена и хостинга с последующей установкой на него операционной программы. Настройка кода и сведение основных параметров движка. Разработка маркетинговой стратегии и закупка соответствующего контента. Наполнение интернет-магазина и минимальное продвижение в Сети.

Естественно, каждый из этих пунктов требует дополнительных консультаций и обсуждений, ведь даже самое продуманное техническое задание со временем может быть доработано. Самое правильное решение на данном этапе — довериться специалистам.

Тем не менее главный определяющий критерий, по которому обычно определяют ориентировочное время, отпускаемое на создание любого сайта — сложности предусмотренного заказчиком функционала. Также стоит понимать, что в случае реализации уникального самописного решения, если она происходит с нуля, работа может занять несколько больше времени, чем шаблонное построение. При этом качество такого сайта будет существенно выше, а поисковая индексация проходить быстрее. Больше узнать о том, как происходит создание landing page на 1с Битрикс можно здесь: http://www.divier.ru/uslugi/landing_page/.

Поэтому если говорить о конкретных сроках создания традиционного интернет-магазина самописным методом — это займёт от двух до трёх месяцев плодотворной работы, а в случае с реализацией расширенного функционала и более глубокой проработкой маркетингового конструктива даже полгода и год.